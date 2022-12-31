半導體股反彈有望? 法人曝明年走勢

根據法人調查顯示，2023年上半年全球半導體產業仍處於庫存調整周期，隨即在下半年有機會進入庫存循環尾聲，法人預期半導體股在2023年將呈「先蹲後跳」走勢。

美國聯準會升息減速，市場關注通膨數據、美元逆轉與升息降溫速度，在各類利空鈍化下，半導體、車用晶片與晶圓製造等仍受惠需求效應而具備補漲彈力。兆豐投信指出，根據統計2022年下半年來，費城半導體指數漲逾4％、標普500指數逾3％，那斯達克100指數跌近2％，至於洲際半導體指數上漲近5％，顯示半導體題材可抵禦市場逆風。

半導體股價已止跌，漲勢何時再起？新光投信認為，儘管2023上半年全球半導體產業仍處於庫存調整周期，唯2023年下半年有機會進入庫存循環尾聲，一旦基本面落底訊號確立，半導體股價有望提前一季表現，現階段半導體類股隨大盤起起伏伏，因此，建議可以逢低布局半導體ETF，以類存股方式進行中長線投資規劃，未來將可享有台灣半導體企業股價「有基之彈」。

除了半導體股產業之外，在2023年，法人也可關注看好網通及伺服器族等類股。統一投信台股團隊表示，聯準會可能將終點利率提升，使市場擔憂2023年全球將邁入經濟衰退。貨幣緊縮及經濟基本面的利空，使台股大盤預期將持續跟隨美股震盪，但個股表現分化。例如網通及伺服器族群，在新平台發表的帶動下，2023年營收有望重回成長軌道。蘋果新機規格提升，也讓光學與散熱等相關族群受惠。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人袁永騰表示，隨著聯準會升息循環預計在2023年上半年劃下句點，科技股的評價修正也告一段落，未來市場將轉為關注科技股財報表現。面對未來經濟衰退的可能性，科技巨頭財務體質較佳，且近年積極發展訂閱制及雲端服務，表現將相對具備韌性，全球數位轉型趨勢確立，也為科技股增添更高成長潛力。

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