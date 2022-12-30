量縮拉回格局 指數季、月線間整理

盤勢觀察：

美國那斯達克指數28日創下2022年收盤最低點10,213，29日雖短彈，但指標仍在低檔，短線難脫持續震盪，美科技股連動權值電子將影響元旦開紅盤行情。

景氣燈號11月首亮藍燈，統計景氣下行的藍燈最長期間，有六次均逾九個月，市場擔憂若本波景氣下行時間拖長，會干擾股市反彈，惟台股自元月18,619高點下跌5,990點，已修正至10月見低，顯然股市領先燈號，後市追蹤重點以法人動向為主，若有內外資低接買盤同步加持，優先關注政策偏多之綠能、儲能及生技族群。

台股2022年封關日指數開高走低小漲52點，周K量縮連四黑，年線大跌4,081點，11月展開的反彈未能突破前高15,475點，留意指數拉回再打第二支腳。周KD交叉向下，指標與高點形成背離，若新春長假賣壓未能守穩季線，假期間美國總經及財報又偏空，恐壓低元月底的第二個開紅盤行情。

盤勢分析：

29日美國周領失業金人數22.5萬，高於前值、符合預期，美股反彈並解讀為經濟軟著陸、聯準會（Fed）升息壓力放緩，但Fed利率政策需考量就業、通膨，2023年首季CPI預估仍高於4％，聯邦基準利率傾向持續緊縮，公債殖利率曲線持續倒掛，資金成本上升，到2023年首季旺季效應並不顯著，若股價仍在反彈相對高位，留意短多停利賣壓。

基本面選股關注營收與獲利，應避開庫存、應收帳款暴增且負債比高等財務狀況欠佳者。雖然美國第三季經濟成長終值3.2％大幅優於預期2.9％及初值2.6％、修正值2.9％，並非經濟未受Fed升息影響，升息效應遞延的機率較高，Fed預料2023年首季還有升息2～3碼，期待元月行情轉強創高的機率較低。第三季底上市櫃公司存貨7.7兆元，較2019年底疫情前4.76兆元增幅達62％，雖已連續二個季度增幅放緩，若需求仍未增，則存貨須待更長時間去化。

歐美消費需求下降，製造業面對各項商品存貨外，先前規劃的資本支出擴產計劃也受到影響，惟台股低點12,629係全球通膨、Fed升息緊縮、俄烏戰事、地緣政治風險等利空測試，歷經十個月的探低，仍未發生系統風險或流動性危機，低點視為波段重要支撐，2023年首季通膨、升息等利空並未消除，故指數傾向區間震盪。

投資策略：

台股11月展開四個季度中較強勁的中級反彈，突破半年線反壓期間，主要吸引買盤的利多是美股跌深反彈、美國通膨CPI自6月9.1％高峰下降、波克夏買股及預期中國防疫放鬆，惟指數反彈至15,152點後即盤跌壓回測季線，預料2023年上半年指數將呈箱型格局，短多暫看季線支撐。封關前觀光、生技、原物料、電子高股息、綠能、遊戲族群輪動積極，元月行情先看傳產生技、綠能及新春概念股。

（兆豐國際投顧董事長李秀利）