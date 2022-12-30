昱展新藥2022漲近1.5倍 冠興櫃

台股2022年劃下句點，雖走勢震盪，惟興櫃生技小尖兵卻逆勢走出「生涯年」，全年漲幅前十大中，五檔為生技醫療股，昱展新藥（6785）全年飆漲近1.5倍、稱霸興櫃，12月初甫加入戰略新板的佑全-新（6929），則在短短一個月內飆漲188.91％。

2022年來興櫃市場共63家公司加入戰局，雖少於2021年的75家，但仍寫下2017年以來次高，此外，2023年1月初更已有五家排隊中，將由堪稱「全台最強支付股」的儲值卡龍頭悠遊卡公司1月3日打頭陣，為興櫃市場開出新年第一槍。

回顧2022年，扣除年間才加入的興櫃新兵，全年共有五檔「漲倍股」出爐，昱展新藥、聯享、建騰、龍德造船、環拓科技，位居興櫃2022年漲幅前五大，而後續則依序為漢達、樂意、醣基、安特羅、台新藥。

昱展新藥2022年來一戰成名，一路自2021年底僅46.24元的均價，至30日均價衝上114.56元，全年累計漲幅高達147.75％，勇奪「興櫃2022年最會漲」。

建騰創達股價全年漲幅也高達127.23％，受惠2022年來營收回溫，3～8月營收均高於4千萬元，主要產品為數位監視系統及視頻管理系統，銷售地區則以美國為主，占比近55％。

另一方面，2022年甫掛牌的興櫃「生力軍」中，又以「小金雞」最為市場津津樂道，包括長榮集團旗下的長榮航太、聯發科金雞達發、宏碁「小金虎」宏碁遊戲、中美晶小金雞台特化等，均頂著集團光環，吸引市場目光。

「宏碁大艦隊」中的宏碁遊戲，於2022年9月13日登錄興櫃，成為宏碁「小虎隊」中第九家進軍資本市場的成員，登錄興櫃首日盤中就衝破百元價，2022年最後交易日均價則為80.2元，以登錄價32元計算，年漲幅高達150.63％，宏碁集團「虎父無犬子」。

至於登錄興櫃戰略新版的連鎖藥局佑全，則同樣展現「初生之犢不畏虎」的霸氣，以認購價每股32元計算，全年漲幅達188.91％，2022年末更搭上大陸解封「搶藥」題材，股價衝鋒，挑戰進軍百元俱樂部。