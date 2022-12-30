小資族力挺台積電 零股交易年增近4成

台股2022年由牛轉熊，指數下跌逾2成，但行情拉回也激起小資族低接意願，盤中零股交易由權王台積電（2330）蟬聯榜首，成交股數達3.44億股，年增約4成。

此外，年度零股交易突破「億股」等級的還有國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）三檔人氣ETF。

盤中零股交易持續暢旺，統計2022年全年零股成交股數43.1億股，較2021年38億股顯著增加，但整體交易金額5,351.17億元，略低於2021年的5,441.75億元，主因為2022年以來上市櫃股價普遍修正，零股交易熱門的電子、金融權值股，以及高價股皆呈現拉回所致。

券商主管分析，2022年受到美暴力升息影響，導致資金大舉抽離台股，終結連三年上漲態勢，也是盤中零股交易開放以來，首度遇到回檔修正的一年，在逢低承接心態下，進一步推升盤中零股交易熱度。

以個股來看，小資族最愛的仍是台積電，2022年盤中零股交易股數3.44億股，年成長近4成；成交金額也衝上1,804.42億元，即便股價當年下跌27.07％，盤中零股成交金額增幅仍達21.73％，目前公布零股股東人數為88.75萬人，較年初的51.58萬人大增37萬人。

進一步統計，2022年盤中零股交易規模同登「億股俱樂部」成員的還有國泰永續高股息、元大台灣50及元大高股息三檔ETF，成交股數分別為1.9億股、1.66億股、1.28億股。投信法人認為，股市小白、社會新鮮人藉由零股交易，投資ETF熱度持續增溫，帶動規模、交易股數同步擴增，尤其領息後，將股息再投入的交易方式也頗受市場認同，有助於加快部位累積，提高投資報酬。

其次，上市櫃2022年盤中零股交易前十大個股除了上述四檔外，還有長榮、富邦台50、聯電、玉山金、鴻海、開發金，大多以電子、金融權值股為主，顯見小資族仍偏好以布局投資穩健大型龍頭股的長期投資策略為主，在股價回檔時積極投入，攤平持股成本。

展望後市，由於盤中零股交易興盛，定期定額規模穩步放大，每一分鐘撮合新制正式上路，法人預估，2023年整體零股交易股數可望進一步成長，挑戰50億股，成交金額也有機會隨著撮合時間縮短，以及市場資金緊縮最壞情況已過，帶動零股交易量、價同步走高。