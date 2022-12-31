高低波動近6千點 2022十大證券新聞回顧

台股2022年封關，回首今年證券市場，外資全年逾1.23兆元史上最大賣超，衝擊台股指數高低檔波動達5,990點，所幸內資買盤積極承接帶動反彈行情，封關指數守穩季線及萬四關卡。回顧2022年證券市場前10大新聞包括：

1.台積電啟動赴美投資

台積電股價由年初688元天價修正到10月間低檔370元，但業績屢創新高，12月間更在美國亞利桑那州12吋晶圓廠舉行上機典禮，台美政商界聞人冠蓋雲集。

2.貨櫃三雄獲利大躍進

長榮、陽明、萬海貨櫃三雄，雖下半年運價連續修正，股價大幅修正，但前三季稅後純益達5,633億元，加上第四季業績，明年仍有高配息實力。

3.台股大幅波動

2022年台股指數累計下跌4,081點、跌幅22.4％，但高低波動達5,990點，外資累計賣超逾1.23兆元是最大賣壓。

4.金控業獲利大縮水

通膨飆高、俄烏戰事、主要央行暴力升息、等利空衝擊，股債匯損失及防疫險風暴等，14家金控前11月獲利3,098億元、年減逾四成。

5.千金股蒙塵

消費需求下滑，電子業下半年明顯面臨庫存調整及訂單縮減，千金從極盛而衰，最多曾達13檔千金股，一度僅剩3檔，封關日為4檔。

6.長榮兄弟鬩牆走向和解

長榮集團兄弟鬩牆，從長榮鋼、立榮航空等改選董事以及改派董事代表人等，兄弟兩派激烈較勁對峙局面，9月間意外走向大和解。

7.證券F4高層異動

證交所董事長由前集保結算所董事長林修銘接任，集保總經理朱漢強升任董事長，前櫃買中心副總經理陳德鄉升任集保總經理，期交所總經理由副總周建隆升任。

8.巨大財報庫存風暴

績優自行車大廠巨大12月中旬傳出一般車款庫存攀升，協調供應鏈夥伴延展票期事件，股價連日重挫。

9.永續發展債券創高

櫃買中心力推永續發展債券（含綠色債券、可持續發展債券等），今年累計發行金額突破1,100億元歷史新高。

10.生技+軍工股竄起

中國封控鬆綁，明年1月8日起，不再對入境人員採取隔離檢疫管理，帶動生技新藥及醫材商機；兩岸地緣政治因素，軍工股成買盤追價題材。