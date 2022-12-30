股市2022封關 創5大最慘、1驚奇

台股2022年封關，劃下長黑棒休止符，創全年跌4,081點、跌幅22.4％、市值蒸發12兆元、平均每位股民大賠100萬元、外資賣超1.23兆元等五大最慘紀錄。但在一片黑數據中，觀光股逆勢拉出長紅，寫下大漲24.85％的驚奇。

「市場只有贏家或輸家，沒有專家」，當市場專幾乎一面倒看好台股12月年底作帳行情之際，台股2022年12月拉出中黑棒，月線以下跌741點、下跌4.99％封關，三大法人賣超1,194.83億元，僅投信買超141.58億元，另八大官股券商買超347.34億元，買盤薄弱、難以回天。

跌幅創史上第八大

台股2022年除了11月強彈近2,000點外，幾乎從1月衝高後就一路跌到12月，全年指數高低達5,990點，最後收跌4,081點長黑棒，僅次於1990年跌5,094點第二跌點；跌幅22.4％也創史上第八大跌幅。

平均每位股民虧100萬

而全年市值更是蒸發12.01兆元，等於跌掉護一座國神山台積電（2022年底市值11.63兆元），影響所及，以1,200萬人開戶來算，平均每位股民虧損100萬元，都是史上最慘。

而外資2022年賣股不手軟，累計賣超1.23兆元，破歷史新高，遠超過2020年賣超5,395億元及2021年賣超4,541億元，兩年賣超的總合9,936億元再多2,390億元。

資深證券分析師杜金龍指出，統計過去61年，台股只有1981年跌1.33％及1982年跌19.5％，唯一兩年連跌，2022年台股一口氣就跌掉22.4％，預期2023年大跌的機會不高。

然而長達3年的疫情，隨著11月之後解封題材及年底旺季題材發酵，觀光股近來大漲。台新投顧副總黃文清指出，台股2022年雖然表現不佳，但並非全面不好，觀光股在解封題材帶動下，11月及12月各飆漲17.59％及6.49％，一掃過去2年多的陰霾，全年繳出大漲24.85％亮麗表現。