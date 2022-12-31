法人押寶 長榮、華新等16檔紅盤挑大梁

台股2022年封關，盤中雖一度大漲百點，惟尾盤漲幅收斂，14,200點鎩羽而歸，終場上漲52.67點，收在14,137點，且交投依舊清淡，成交金額萎縮至1,374.52億元。不過，包括國泰金、長榮、華新等個股吸引法人進駐，且內外資皆有著墨，押寶元旦後開紅盤行情。

進入2022年年底，整體交投清淡，今年最後一個交易日台股成交金額僅1,374.52億元，為今年來第三低水位；三大法人小量買超18.52億元，其中，投信買超11.69億元最多，自營商買超8.27億元，惟外資賣超1.44億元。

統一投顧指出，台股回測季線有撐，短線反彈可期，可少量布局元月紅包行情搶反彈。安聯投信台股團隊也表示，部分具有成長性且也有現金殖利率保護者可多加留意，另受惠新趨勢產業與中國有望逐步解封所可能帶來的需求增溫機會，也可逐步留意。

台股2022年最後一個交易日，成交量縮，但法人已開始小量布局，押寶元月開紅盤行情，包括國泰金、長榮、華新、高力、第一金、雄獅、橘子、寶成、廣達、漢翔、寶雅、合一、中信金、晶心科、健鼎、美食-KY等16檔，獲三大法人買超1.01億～19.79億元，且內外資皆站買方。

華新今年以來市值近倍增、達1,761.2億元，以增加852億元拿下市值成長王。其電力線纜事業訂單穩健增長，生產滿載；不銹鋼事業第四季因鎳價止跌回升，營運將優於第三季，有望重返第二季水準。資源事業旗下印尼鎳生鐵廠，今年每季生產萬噸鎳金屬全產全銷。同時，華新也卡位電動車領域，布局電池材料冰鎳，印尼旭日廠2023年首季量產，為未來營收再添成長新動能。

長榮的年終獎金再度掀起熱議，傳出最高達52個月，更勝去年的40個月。長榮日前董事會通過五大議案，其中包括大舉採購貨櫃。預計投入44.83億元訂造9,800個一般貨櫃、7,800個冷凍櫃，以及採購6,800台冷凍機，再採購4萬個貨櫃。業界視此舉為長榮對海運榮景仍在的宣示。