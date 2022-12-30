押寶元月行情 外資趁利空猛買這檔金控股

今天為台股2022年封關交易日，在美股大漲下，指數開盤跳空漲逾百點，盤中震盪走低，終場上漲52.67點，收14,137.69點，成交量1,357億元。以去年封關日收盤18,218.84點來看，台股今年全年累計大跌4,081.15點，跌幅22.4%，市值縮減約12兆元，平均每位股民虧損約100萬元。

三大法人今天進出狀況，外資小賣1.45億元，投信買超11.68億元，自營商買超8.28億元，合計3大法人買超18.52億元。

在元旦假期前夕，外資今天雖然現貨小幅賣超，但期貨多單留倉大增5,039口，來到19,221口創2年新高，凸顯偏多操作心態。

今天買超第一名為國泰金2.1萬張。昨天剛傳出壽險業11月出現史上最大單月匯損，整體壽險業11月稅前大虧753億元，但外資卻翻多國泰金，另一檔壽險型金控新光金也買超5千張。

法人表示，2022年台股創下市值蒸發12兆元、外資賣超1.2兆元等2項歷史紀錄，跌點4,081點則為史上第2大，僅次於1990年的5,094點，超越2008金融海嘯的3,915點。展望2023年，近期已出現降溫跡象的美國通膨率，未來數月開始扣抵高基期，下滑預料將明顯加速，有助於聯準會走向鴿派，對全球股市將是利多。台股近日成交量急縮，但指數守住季線，未來2周面臨農曆春節長假，短期內量縮格局預計難以轉變。

外資今天買超上市個股前10名為：國泰金(2882)21,840張、華新(1605)13,487張、元大台灣50反1(00632R)8,658張、元大滬深300正2(00637L)8,184張、第一金(2892)6,586張、新光金(2888)5,040張、大同(2371)4,936張、臺企銀(2834)4,514張、寶成(9904)4,399張、國泰智能電動車(00893)3,746張。

外資今天賣超上市個股前10名為：群創(3481)9,226張、欣興(3037)5,557張、友達(2409)4,967張、聯電(2303)3,985張、元大台灣50(0050)3,948張、中鴻(2014)2,437張、世紀鋼(9958)2,330張、美時(1795)2,034張、大聯大(3702)1,845張、材料-KY(4763)1,631張。

（旺得富理財網 王順泉）

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