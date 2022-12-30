特斯拉摔落神壇 台4檔供應鏈黃金10年未變

特斯拉摔下神壇 老手保證：台達電、鴻海等4檔 還能再吃黃金10年

全球電動車指標特斯拉（Tesla），今年被比亞迪（BYD）超車，丟掉電動車（EV）龍頭寶座，今年股價也慘摔近7成，分析師表示，全球車廠都競相推出電動車，電動車市場變成了「紅海」，特斯拉失去領先優勢的護城河，股價才會暴跌，但可趁機低接優質概念股，推薦台達電（2308）、鴻海（2317）、乙盛-KY（5243）、貿聯-KY（3665）等4檔。

特斯拉今年第3季營收、獲利都創新高，摩爾投顧分析師江國中表示，特斯拉財務表現出色，股價卻崩跌，除了因執行長馬斯克（Elon Musk）為了買推特（Twitter），狂賣特斯拉股票，挖東牆補西牆，讓投資人吃足苦頭外，最重要原因是，車市轉型「電動化」後，全球大廠競相推出電動車，使特斯拉在電動車的領先優勢已失。

賓士、BMW、TOYOTA等傳統車廠，個個都非省油的燈，都已推出電動車。大陸還有比亞迪來勢洶洶，前11月電動車銷量超越Tesla，小鵬、理想、蔚來等也在衝量，Tesla已無法把標準規格的電動車當高價車賣。未來還有蘋果Apple Car、台廠裕隆（2201）、鴻海（2317）等磨刀霍霍，電動車市場已是一片「紅海」。

失去領先優勢 特斯拉股價崩

江國中提醒，特斯拉股價重挫，最主要原因是護城河塌陷、失去優勢，並不是電動車產業不行。明年全球很多產業，如筆電、平板、桌機、手機等，將陷入衰退，但電動車不會，仍是未來10年趨勢向上產業。去年，全球車市受疫情衝擊，但電動車銷量卻逆勢年增103%，一旦解決晶片短缺，成長力道將更強。

隨電子化、智慧化、車聯網、自駕車發展，相關供應鏈將受惠，而這正是台廠所擅長的，也是台灣繼台積電（2330）打造半導體護國神山後，打造第二座護國神山的機會。台廠有很多質優電動車概念股，必將成為明年盤面主流，投資人反而可趁這波特斯拉下殺利空時，逢低承接優質股，如台達電、鴻海、乙盛-KY和貿聯-KY。

台達電（2308）：全球20大車廠，台達電就包辦7成（約14~15家），充電樁規格是台灣龍頭，預估下半年EV動力系統與充電樁年增30%~40%，明年車用電子營收將年增53％至376億元。

鴻海評價調升 股價明年反映

鴻海（2317）：11月營收雖大衰退，但具備生產電動車實力，零組件布局完整，掌握80%造車成本，商用車與新創仍為主要客戶來源。展望明年，鴻海電動車目標是損益兩平，包含電動車皮卡量產、EV小IC 及光達有初步成果，評價具備調升空間，股價明年可望同步反映。

乙盛-KY（5243）：切入電動車時間早，在全球生產布局，受惠電動車大客戶增產，及客戶建德州新廠，明年車用占比可望突破5成；由於車用毛利率高於消費性電子，而低軌衛星地面接收設備零件毛利率估也與車用相當，今年低軌衛星營收占約3~5%，明年可望成長5~6成，法人看好明年毛利率將有提升空間。

貿聯-KY（3665）：在併購德商EONI AG工業應用事業群（INBG）後，前11月營收創同期新高，從獲利來看，雖明年有許多不確定因素，但4大長期動能依舊樂觀，除工業應用訂單未有削減或推遲外，INBG訂單已看到2023年，而高效能運算客戶需求也成長，長期營運動能強勁。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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