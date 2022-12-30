內資主導封關 台股淡定守國安基金防線

外資賣超1億 三大法人買超台股18億元

外資等三大法人周五（12/30）在台股2022年度封關日，合計買超18。52億元。包括外資與陸資賣超1。45億元；投信法人把握最後作帳交易日，單日買超11。68億元，仍是短多最大主力之一；自營商自行買賣部分係賣超4。3億元，避險部分係買超12。58億元，合計單日買超8。28億元。

從最後封關日的三大法人交易資料不難窺出，外資還未有大舉回補台股股票的動力，封關日幾全由內資作帳操盤，不僅力守萬四大關，也力保國安基金在今年七月間第八度進場護盤的萬四防線。

此外，今年封關指數14,137.69點，與去年封關指數18,218.84點比較，係年度大跌4,081.15點，與今年9月底指數13,424.58點比較，季度是上漲713.11點，若與11月底收盤指數14,879.55點比較，則月線又跌了741.86點。

（工商時報 數位編輯）

台股封關漲52.67點 全年跌4081點年線終止連3紅

台股今天2022年封關，早盤電子、金融及傳產股齊揚，指數一度上漲逾160點，而後交投相對清淡，尾盤科技股轉弱，終場收在14137.69點，上漲52.67點；統計2022年全年下跌4081.15點，跌幅約22%，年線終止連3紅。

統計台股本週跌133.94點，週線連4黑；12月指數下跌741.86點，月線翻黑。

台股今天成交值約新台幣1357.89億元，電子股漲0.26%，成交比重來到46%；金融股上漲0.45%、航運股漲0.95%、塑膠股漲0.78%、鋼鐵股漲0.21%；代表中小型股的櫃買指數開高走低，終場下跌0.1%。

台積電美國存託憑證（ADR）29日漲逾4%，帶動今天股價開高，早盤最高漲10.5元，尾盤壓低收448.5元、漲幅0.56%；鴻海小漲0.2%，收99.9元；聯電尾盤翻黑，終場跌0.12%，收40.7元；股王大立光守住2000元大關，終場下跌0.49%，以2040元作收。

貨櫃三雄領漲航運類股，長榮、陽明終場漲1.88%、1.08%，收在163元、65.5元，萬海漲1.14%，收在80.1元。

國泰證期分析，高通膨逐漸消退，但2023年上半年美國經濟恐衰退的疑慮持續發酵，對台股影響有待觀察。

（中央社）

《盤後解析》封關虎頭蛇尾 2022年蒸發4081點

台股2022年最後一個交易日，在美股反彈收高帶動下指數開高，最高大漲逾160點，衝上14248點，惟在交投清淡下，漲幅略微收斂，在14200點附近震盪，中小型題材股當道，尾盤在台積電漲幅收斂下，加權指數尾盤壓低43點，終場台股收漲52.67點、報在14137.69點、成交量為1357.89億元；周線連4黑、本周下跌133點；月線亦收黑，12月台股收跌741點，但第4季台股收漲逾700點、季線終止連3黑；累計2022年台股指數跌4081點。

電子權值股台積電(2330)在ADR大漲4%，加上南科3奈米量產下，股價開高震盪，尾盤壓低，終場收漲0.56%，驚險守住季線，惟今年全年依舊收修正達166元；聯電(2303)開高走低，早盤一度上漲逾1%，終場反倒翻黑收跌0.12%；聯發科(2454)午盤後壓回平盤附近震盪收跌；鴻海(2317)狹幅小漲震盪，百元大關近在咫尺；股王大立光(3008)盤中由紅翻黑，股價小跌。

航運股聚焦年終開獎，貨櫃三雄長榮(2603)前三季大賺3000餘億元，年終平均45個月，今收漲1.88%，陽明(2609)、萬海(2615)均漲逾1%。其餘還有中航(2612)升逾4%，遠雄港(5607)、台航(2617)亦漲逾2%。

兵役延長拍板，再度炒熱軍工題材，八貫(1342)強勢漲停，雷虎(8033)收漲逾4%，精剛(1584)收漲近1%。

分析師表示，資金近期維持緊縮，年底前市場交易量清淡，操作依舊須謹慎應對，減少追高之風險。盤勢大致維持上有壓、下有撐的情況，在外資尚未歸隊，短期操作建議以中小型類股為主，年底前留意投信或集團作帳之標的。可持續關注原物料族群，以及近期受到台灣政府政策補貼之產業。電子族群建議短線維持低檔布局，中長期則可持續留意仍處於成長趨勢的IP、伺服器、資料中心等。

下周進入2023年，元月關注題材包括美國超級財報陸續公布，市場預估第4季美國企業獲利衰退，還有需靜待日本央行利率會議聲明與政策指引，也將牽動國際資金流動，並影響股債匯市波動，另外，下周也將陸續公布12月營收表現。

（時報資訊 王逸芯）

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