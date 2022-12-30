12/30上市、櫃企業營運快報

今（12/30）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.驅動IC落底訊號開始浮現，只是近期大陸解封後，供應鏈需要一定時間調整，加上農曆年將至縮短工作天數，故瑞鼎(3592)短期內營運仍將較為清淡，惟長期來看，預計瑞鼎將透過AMOLED產品的市占率提升而獲得充足成長動能，未來潛在市場龐大，法人預估，明年下半年開始回溫，加上高殖利率話題也是一大利基。

2.上海商銀(5876)至9月底的總資產為1.45兆元，但稅前淨利達145.14億元，名列國內全體銀行的稅前淨利前10名，顯示資產報酬效益極佳。上海銀也宣布，推動公平待客獲肯定，連續四年蟬聯金管會評核績優銀行，於去年底與勤業眾信合作，導入國際標準ISO 10002 客戶申訴管理系統，竭誠提供客戶最貼心的申訴服務。

3.友通資訊（2397）近年致力於開發及整合邊緣運算產品，以因應AI人工智慧、工業物聯網及5G的趨勢。並且連續兩年受邀參與「2022 Intel DevCup」的競賽活動，透過贊助Edge AI開發套件－小型化工業無風扇系統EC70A-TGU支持參賽團隊，協助參賽團隊獲得實作組季軍殊榮。

4.投信圈風雲變色，復華投信大股東將異主！三商人壽29日晚間重訊公告，處分復華投信1842萬5631股，每股以新台幣150元交易，合計交易總金額為新台幣27億6384萬4650元，三商壽約可獲利新台幣13.6億元；而接手的買家則是南山人壽，屆時南山人壽將成為復華投信的最大股東。該交易案仍有待保險局及證期局個別核准後，才能辦理交割。

5.櫃買中心表示，竟天生物科技公司（6917）在昨（29）日送件申請登錄興櫃一般板股票。

根據櫃買中心資料顯示，竟天生技成立於2008年7月間，董事長兼總經理為王藹君，主要經營業務是新穎藥物傳輸系統、新劑型開發、利基學名藥開發等，送件時資本額為3億4,772萬元，產業別是化學生技醫療業。竟天生技2021年業績，營收1,331萬元，稅前虧損3,710萬元，每股虧損1.45元。

6.保護元件廠興勤(2428)鎖定電動車/儲能/太陽能/5G通訊為未來營運發展重心，並深化與美國、東南亞及東北亞地區佈局，興勤總經理鐘世英表示，未來產品將從前端美國半導體晶片廠切入，強化競爭優勢，從客戶端狀況來看，明年下半年不悲觀，公司還是希望明年能夠維持每年兩位數成長目標。

7.2022年對全球金融市場而言，最重要的影響包括高利率、高物價，還有全球升溫暖化等現象。在大環境變動下，國內2大泛公股投信：第一金投信看好公用事業基建類股；而兆豐投信則推薦新加坡REITs收益機會。

8.高雄港今年無畏疫情肆虐、烏俄戰爭、歐美塞港、以及船期嚴重延誤影響，在多元化業務經營下，2022年營收預計達80.21億元，比2021年同期成長6.83％，2023年除了港務核心項目，也將積極協助長榮公司整備第七貨櫃中心第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地、國際郵輪2023年3月重新到港，辦理高雄港旅運中心辦公及商業空間招商進駐作業、以及辦理大港倉二期招商作業。

9.新光金(2888)子公司新光銀行主辦霖宏科技(5464)旗下霖雲國際開發股份有限公司5年期聯貸案，聯貸資金用於支應阿里山英迪格酒店興建及營運周轉。該案原預計募集新台幣8億元，超額認購達新台幣10億元，最終以8億元結案。

10.中國從嚴格的清零政策急速轉向全面開放導致國內感染暴增、醫療系統不堪負荷，但歐盟公衛主管機關周四宣布目前「沒有必要」強制要求從中國入境的旅客接受新冠病毒篩檢。

無視國內疫情急飆，中國政府在日前宣布明年1月8日起取消入境全員核酸與集中隔離等強制檢疫措施，並將重新開放出境遊。

11.華新(1605)開出元月盤價，華新指出，12月不銹鋼主要原料鎳、鉬與廢不銹鋼維持強勢上漲趨勢，但與客戶共同接單原則，元月僅適當反映部分成本，304系列、316系列、400系列及200系列均調漲，內銷每公噸調漲1500～12000元，外銷每公噸調漲50～400美元。

12.億光(2393)與中電(1611)(中國電器股份有限公司)關於台灣智慧財產及商業法院之專利訴訟，億光撤回對該公司之專利訴訟。

13.受到整體房市轉冷，加上平均地權條例修正案影響，下半年房市買氣低量盤整，面臨「霸王級寒流」，各大房仲公司12月門市交易，普遍維持與11月的低迷，與去年同期相較則衰退3左右，已是連續五個月衰退幅度達3成。

14.浩鼎(4174)今日發布重訊公告，因公司原董事長張念慈博士於111年12月29日辭世，董事會於今日決議推選閻雲博士擔任董事長並兼任發言人；此外，聘任閻雲博士暫代執行長職務半年，並續覓適當人選。

15.寶齡富錦(1760)公告公司美國授權夥伴Akebia Therapeutics與Averoa SAS簽署歐盟經濟區域獨家授權銷售合約。

寶齡富錦的美國授權夥伴Akebia Therapeutics與Averoa SAS簽署檸檬酸鐵獨家授權銷售及開發合約，授權區域包含歐盟經濟區、土耳其、瑞士及英國。上述無立即性財務或業務之影響，但可拓展寶齡富錦腎臟新藥拿百磷全球之銷售及開發。

16.士紙(1903)受惠持股萬海(2615)股利收入跳增挹注，2022年第三季獲利直衝22年新高，使前三季獲利倍增、全年獲利可望創2007年以來近14年高點。展望2023年，公司機動調整營運策略，以快速因應不斷變化的市場需求，並認為本業營運表現將優於今年。

17.晶圓代工大廠聯電(2303)今（30）日宣布，繼2021年首次導入由經濟部工業局推動的「台灣智慧財產管理制度」（TIPS）並獲得A級認證後，2022年再接再厲、以更高標準檢視營業秘密與專利管理制度等相關措施，榮獲TIPS AA級認證肯定。

18.中聯資源(9930)總經理上官世和退休，由黃祥亞接任總經理職務，112年1月1日起生效。