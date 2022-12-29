台股今封關 外資賣超篤定創紀錄

台股2022年今日封關，回顧今年以來受通膨壓力高漲、美暴力升息影響，促使外資大舉退潮，全年賣超金額篤定超過1.2兆元，創歷年外資賣超歷史新高；不僅連三年賣超，金額更是超越2020、2021兩年總和。展望後市，法人認為在升息幅度減輕下，預期外資調節力道有望趨緩。

外資近三年持續調節台股，2020年、2021年分別賣超5,395.22億元及4,540.97億元，今年減碼力道更是猛烈，統計至29日，已提款1.23兆元，創歷年最大減碼金額。

若以單月觀察，外資今年前10月皆呈現賣超，僅有11月偏多操作，回補1,876.93億元，12月以來也賣超達777.69億元，近三年合計減碼金額超過2兆元，調節壓力沉重。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，外資今年大幅度流出主因為Fed急速升息，推升美元走強，市場逐利而居趨勢下，預期資金仍會停泊在高利率的美元，短期間回流動能不強，但相對利率也到相對高點，研判外資提款壓力將放緩。

進一步統計，外資今年以來提款金額最高的個股為「權王」台積電、賣超5,234.04億元，聯發科位居第二、賣超1,048.9億元，另元大台灣50 ETF也遭調節1,012.74億元，為今年外資賣超金額達千億規模的三檔個股；後續前十大個股依序為鴻海、聯電、富邦金、聯詠、瑞昱、元大金、台塑及華碩。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，雖然預期Fed升息速度將會放緩，但高物價通膨疑慮仍在，2023年央行重回寬鬆貨幣政策的機率不高，影響市場資金動向。

不過，蕭乾祥表示，由於產業庫存消化、企業獲利降溫及股市評價下修等調整因素在2023年可望逐漸和緩，研判股價不容易再出現2022年的大跌走勢。

針對台股近期展望，玉山投顧研究部協理湯麒國認為，目前國際事件干擾較少，關鍵轉折可能在農曆年附近，以中國大陸疫情與美聯準會升息動向為主。在新年開盤到農曆年期間，將關注12月美國非農就業人數與失業率是否呈現較大幅度的下滑和12月美國CPI是否持續降溫，上市櫃12月營收等。（相關新聞見A3）