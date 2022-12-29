外資狂殺19檔金融股 單日倒貨6.6萬張

今天是台股2022年封關倒數第2個交易日，由於美股4大指數全黑、台積電聯電ADR齊跌，加權指數今天跳空開低，盤中一度大跌近2百點，最低13,981點摜破萬四關卡，尾盤跌幅收斂，終場下跌88.08點，收14,085.02點，成交量1,420億元。

今天外資賣超122.49億元、投信買超13.89億元、自營商賣超3.03億元，合計3大法人賣超111.63億元。

外資買超縮手，即使是今天買超第一名：國泰智能電動車，也僅2,949張。

至於賣超部分，囊括電子金融傳產權值股，華新3.5萬張名列冠軍，各產業龍頭台泥、中鋼、台積電、鴻海等都遭減碼。不過，外資雖然賣超現貨，但台指期多單留倉卻小增至1萬4,182口。

值得注意的是，外資今天全面大砍金融股，賣超千張以上的共有19檔，依張數由多至少排列分別為中信金、兆豐金、合庫金、開發金、玉山金、元大金、第一金、新光金、永豐金、台新金、三商壽、群益證、富邦金、華南金、彰銀、遠東銀、上海商銀、臺企銀、國泰金。19檔總計達6萬6,936張。

展望後市，分析師表示，11月景氣燈號亮出久違的藍燈，分數遽降至12分，歷史上比這次低的分數僅出現2次，即2009年金融海嘯底部及2001年網路泡沫低點。對於長線布局的投資人來說，景氣出現低迷藍燈，是難得的低檔進場時機。股市復甦會領先實體經濟，且依國內外機構預測，台灣明年GDP約2~3%之間，並不是衰退。近幾天長假前退場賣壓湧出，等賣壓告一段落，指數有機會止穩反彈。

外資今天買超上市個股前10名為：國泰智能電動車(00893)2,949張、高力(8996)2,066張、彩晶(6116)1,830張、中興電(1513)1,786張、美時(1795)1,627張、燁輝(2023)1,461張、中信電池及儲能(00902)1,450張、富邦越南(00885)1,194張、榮成(1909)1,155張、寶齡富錦(1760)1,151張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華新(1605)35,381張、元大台灣50反1(00632R)24,162張、鴻海(2317)19,473張、中鋼(2002)8,913張、國泰永續高股息(00878)8,158張、台泥(1101)7,106張、元大台灣50(0050)7,073張、台積電(2330)5,899張、中信金(2891)5,742張、兆豐金(2886)5,237張。

（旺得富理財網 王順泉）

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