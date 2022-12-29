封關前大梭哈？上市櫃近4日飆股曝光

明年經濟衰退擔憂升高，美股收黑，台股今（29）日弱勢整理，護國神山台積電（2330）跌破巴菲特防線（450元關卡），電子、金融、傳產全倒下，拖累大盤下跌88.08點，加權指數收在14,085.02點，成交值1,420.586億元；以中小型股為主的櫃買指數逆勢翻紅，終場上漲0.39點，收在180.52點，成交值443.46億元。

據統計，過去十年台股在封關最後一周上漲機率百分百，漲幅最多3.27％、最少0.16％，十年平均為1.42％，今年最後一周周線可能以吞黑收場；只剩一個交易日，跌破萬四機率不高，惟「拉回到打第二隻腳」還是「再破前低」都有人討論，資深證券分析師認為，台股失守短、中、長均線，且加上外資放假中，在量能受限之下，大盤「偏空」，短線恐持續偏弱震盪。

統計本周四個交易日漲幅前10檔上市個股，依序分別為宏旭-KY（2243）22.61％、康控-KY（4943）19.81％、天瀚（6225）14.75％、日友（8341）9.54％、上品（4770）8.99％、材料-KY（4763）8.72％、同泰（3321）8.11％、樂事綠能（1529）7.77％、美時（1795）7.76％、耿鼎（1524）7.42％。

近四日漲幅前10檔上櫃個股則分別為安勤（3479）21.52％、鈺緯（4153）15.57％、致振（3466）15.52％、金雨（4503）14.17％、光耀（3666）13.44％、康呈（6236）12.67％、立康（6242）12.41％、全域（3067）11.99％、永彰（4523）11.55％、天揚（5345）10.93％。

外資放假效應發酵，台股「沒量沒價」，內資銀彈不足，拉抬股市有限，國安基金護盤也只能低接撐盤，由本周近四個交易日觀察，上櫃個股漲勢相對強過上市個股，短線仍以中小股為主流。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）