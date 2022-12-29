外資清倉賣超122億 台股整理聚焦6族群

外資賣超122億 三大法人賣超台股111億元

外資等三大法人周四（12/29）合計賣超台股111.63億元。包括外資與陸資賣超122.49億元；投信法人持續站在多方，仍為年終與Q4季底作帳做最後努力，單日買超13.89億元；自營商自行買賣部份係買超2.53億元，避險部分係賣超5.56億元，合計單日賣超3.03億元。

（工商時報 數位編輯）

台股力守萬四關卡 科技股相對弱勢

台股今天開低走低，早盤一度重挫逾190點，失守萬四整數關卡，隨後跌勢收斂，終場下跌88.08點，收在14085.02點，跌幅0.62%，成交金額來到1420.58億元，量能續冷。

觀察類股表現，上市股中，生技、電腦、運輸類股力守紅盤，觀光股收盤挫3.4%，玻璃股下跌2.4%，電子與金融類股下跌在1%以內；上櫃股中，光電股上漲逾1%、半導體股上漲約0.8%。

晶圓代工廠台積電今天舉行3奈米量產暨擴廠典禮，收盤下跌5元，收446元，跌幅1.11%。

研調機構指出，鴻海旗下中國富士康鄭州廠事件影響iPhone 14系列出貨量，並預期富士康獨家供應iPhone 15 Pro Max地位不再，鴻海今天收盤跌破百元，下跌0.8%，收在99.7元；大立光下跌2.84%，聯發科下跌約1.4%。

航運股中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海收紅盤。觀光股重挫，晶華下跌逾6%、雲品下跌逾7%、八方雲集跌近5%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，自12月以來迄今，台股已第3度失守半年線，今天出現明顯回檔，主因為外資休假，權值股缺乏資金與人氣，盤面呈現量縮築底氣氛，後續要觀察外資歸隊後表現。

(中央社)

《盤後解析》貨櫃破浪守季線 拉百點下影線盼兔強

受美股收低影響，台股開低回測季線，盤中晶圓雙雄跌幅收斂，貨櫃三雄力守紅盤，終場加權股價指數以14085.02點作收，下跌88.08點，跌幅0.62％，成交金額1420.59億元。今天一度下跌191點，但盤中下殺力道減弱，最後留下超過百點下影線，不過，短期均線下彎，大盤仍處在空方趨勢中，季線支撐為觀察指標。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，2022年多變數，包括：疫情、地緣政治、庫存調整、中美科技戰、央行升息與縮表等持續影響，但預估上述變數對2023年影響可望遞減；此外，與2000年的網路泡沫及2008年金融海嘯有所不同，系統性風險機率仍低，最差狀況估計在10年線有強勁支撐。

就總經面分析，預估今年下半年通膨壓力見頂，明年上半年升息循環結束，2023年全球景氣前低後高，台股企業預估營收年增率將逐季上揚，獲利年增率將在2023年下半年轉正，在經濟與企業獲利成長性均前低後高下，預估2023年台股指數可望逐季震盪向上，建議可利用第一季前的回檔整理分批逢低布局。

沈建宏指出，就基本面分析，預期2023年科技股可望表現優於傳產股，晶圓代工景氣有機會在2023年第1季落底，2023年第2季半導體產業庫存調整完畢，此外，2023年疫情解封會較2022年明顯，有利內需及航空產業的成長。

外資目前台指期未平倉維持多單，且在連2年大幅賣超台股後，要再大幅賣超機率降低。在操作上，應留意停利及類股輪動，看好族群包括：新規格如高速傳輸、新產品、汽車與電動車供應鏈、低軌道衛星、經濟解封受惠、生技等。

（時報資訊 莊丙農）