12/29上市、櫃企業營運快報

今（12/29）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.築間餐飲集團留才霸氣不手軟！28日首度舉辦「優秀主管表揚典禮」，公開表揚百位主管，不僅頒發獎牌、獎狀，更豪發999純金金幣與獎金，為留才注入強心針！

2.保瑞(6472)旗下子公司安成自有學台藥將在美國上市，不過，安成在今年初就在美國上市原廠武田藥品Takeda用於治療腸胃疾病的授權學名藥，未來在原廠、多家學名藥競爭下，未來藥品價格是否有撐，能對營收做出多少貢獻還需要觀察。

3.CES即將在明年1月初登場，而CES創新獎(CES 2023 Innovation Award)更是重中之重，今年鈺創(5351)集團旗下之帝闊智慧科技推出「混淆影像AI深度學習之臉部辨識解決方案(DeCloakFace)」，在全球2100件參賽產品中脫穎而出，榮獲大會頒發CES 2023創新獎。

4.聯合再生(3576)近期遭外資連續13個交易日賣超，28日股價跌破5日線。公司28日舉辦尾牙旺年會，董事長洪傳獻提振員工士氣，宣布由於今年每個月、每一季都賺錢，第四季也維持獲利，為感謝全體員工，經董事會決議通過，加發每位員工半個月獎金。

5.為因應山老鼠盜伐天然林木、破壞山林資源與珍貴生態，農委會林務局29日公告提高檢舉盜伐獎金最高額至500萬元，呼籲民眾踴躍檢舉不法，除了為國家守護生態環境，還能獲得實質獎勵。

6.財政部北區國稅局29日表示，2021年度綜合所得稅結算申報第3批退稅日期為2022年12月30日，符合第3批退稅案件計4萬餘件，退稅總金額達3億餘元。