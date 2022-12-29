望兔年開紅盤 限空令擬撐過農曆年

「希望兔年開盤是給大家更有信心的氣象！」金管會主委黃天牧29日上午在立法院受訪時表示，台股從10月及11月一路回升，目前反應一些國際間特殊情況，如大陸疫情外溢及對明年景氣放緩憂慮，及外資放假等，這段時間也許有一些盤整，但「不必特別有什麼悲觀的看法」，即台股基本面仍是看好。

至於金管會從10月21日祭出前一日下跌3.5％的個股，隔一交易日平盤下不得放空的有條件限空令，至今已滿二個月，黃天牧說，最少有六檔股票受影響，最多時有330檔，代表這項措施的確有助穩定股價，但這種限制市場的措施，不會長期在市場上，一定期間後就會退場，但黃天牧說，目前看來，至少在這個時點上，最近的股市還是相對來講波動比較大，即限空令仍是會繼續留在市場上。

至於是否撐過三個月，即撐過農曆新年到1月底兔年開盤？黃天牧說，希望兔年開盤能給投資人更有信心的氣象。即暗示限空令至少會撐到1月底，確保兔年開出紅盤。

黃天牧表示，台股今年以來一直面臨俄烏戰爭、通膨升息，還有疫情等三大結構性因素，最近又是耶誕假期，外資基本上多休假，所以台股價量受影響，且各界擔心大陸疫情外溢，影響供應鏈，台灣也在密切關注營收主要來自大陸的上市公司，如鴻海等，但目前看來，台股仍是穩定，呼籲投資人注意風險、審慎選股。

黃天牧說不必在意封關數字好不好看，台股要看中長期，且一些專家對明年的景氣是持著比今年更「審慎樂觀」的看法，因為畢竟國際間因應疫情也有一段時間，大家都非常努力。10月到11月，台股也漲相當一段時間。這段時間也許有一些盤整。黃天牧認為也是反應現在一些外在的情況，所以不必特別有什麼悲觀的看法。

黃天牧亦表示，上市櫃公司營收11月底有38.5兆，同比成長7.92％，因此他對明年股市「不悲觀，明年會比今年稍為更好一點」，因為今年是多種不同因素震盪造成資本市場變動，明年有些因素應會比今年好一點。

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