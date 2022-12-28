伺服器產業遇冷 13檔台廠供應鏈不妙

繼面板、記憶體、PC、智慧機產業的疲弱訊息後，原本還屹立不搖的伺服器產業也開始搖搖欲墜。外電指出，Google、Meta近期相繼宣布延後美明尼蘇達州及丹麥資料中心（Data center）的資本支出，市場對雲端服務營運（CSP）廠2023年資本支出規模保守以對，台廠伺服器供應鏈28日股價轉弱，創意、信驊及金像電大跌逾4.35％～9.4％。

美國主要CSP巨頭FAMG（臉書、亞馬遜、微軟、谷歌）的資料中心伺服器，高達八成的比例均由台灣供應鏈提供。聯邦投信投資長吳裕良指出，台灣半導體及電子產業供應鏈緊密，國際品牌大廠下單在台灣享有一條龍服務，台灣向來被譽為伺服器王國，舉凡Google、Meta、亞馬遜、微軟、惠普、戴爾、聯想等訂單都下在台灣，伺服器代工大廠儒鴻海、廣達、緯創、英業達、緯穎、神達等都吃下不小的市占率。

雖然消費性電子需求崩盤，但伺服器產業的景氣展望持續看俏，直到今年底前，伺服器產業雜音不斷，除了知名分析師郭明錤點名推特（Twitter）砍了八成伺服器訂單，更點名緯穎將直接受到衝擊。近期Google、Meta也加入延後擴產的行列。

外電報導，Google延後在明尼蘇達州的資料中心6億美元的投資案，至於Meta也暫停在丹麥的資料中心擴建計畫，其中11個專案必須重新設計，由於產業出現干擾，市場擔憂2023年伺服器出貨動能，衝擊台廠伺服器相關供應鏈股價走低。

台廠伺服器供應鏈有晶圓代工台積電，ASIC（客製化晶片）廠創意、世芯-KY，伺服器代工大廠儒鴻海、廣達、緯創、英業達、緯穎、神達，伺服器機殼廠勤誠，伺服器導軌廠川湖，遠端伺服器控制晶片（BMC）信驊及伺服器PCB廠金像電、銅箔基板台光電等。

以ASIC（客製化晶片）切入伺服器供應鏈的世芯-KY在28日股價已失守所有均線，近期股價跌勢已抹去11月反彈的一半，股價劇烈波動，投信認養籌碼鬆動，28日投信賣超263張，為連七日賣超。

法人表示，客戶砍單、延後擴產的訊息傳出，首當其衝為晶圓代工台積電及創意等。台積電28日一度失守450元，終場收在451元，創意連日來跌勢加速，28日一度跌停板，終場收在636元，從前高822元快速反轉往下。

不過第一金投顧董事長陳奕光認為，伺服器產業的雜音，確實已經影響供應鏈的股價，但隨著訊息陸續反應，股價有望止穩。