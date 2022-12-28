台銀買超67億…國安基金進場了 鎖定12檔

八大官股券商在封關倒數第三個交易日大護盤，鎖定台積電及聯發科合計狂敲70億元大拉股價，整體護盤金額達97億元，為近1個來新高，政策強力宣示護盤決心。受到關注的是，台銀買超67億元，居受託買超第一名券商。市場認為，國安基金買盤再度進場機率高。

三大法人28日賣超近157億元，致28日台股盤中曾大跌超過200點，所幸八大官股買超97億元，這是繼今年11月25日買超117.7億元之後，12月首度出手近百億元，宣示政策全力護盤2022年封關行情的企圖，加權指數最後小幅收斂為跌155點。

國安基金操盤手、財政部代理部長阮清華日前才宣示，不排除護盤2年，台銀28日就買超67億元、居受託買超券商的第一名，台企銀、土銀及第一金等官股券商行也各買超10.38億元、8.37億元、7.06億元，市場認為，國安基金再度進場可能性極高。

中信投顧分析，國安基金護盤不排除2年（至2024年7月），以及台經院營業氣候測驗點終結連10個月下滑等，對台股利多；然而美股呈弱勢格局、中國大陸放寬封控疫情升溫、台股尚未脫離本波修正趨勢軌道、台積電及聯發科雙陷入橫盤調整格局，以及成交量能急凍，都是台股面臨的重大利空。

據統計，八大官股券商28日買超金額前12檔個股，台積電、聯發科、鴻海、台達電、台塑、中鋼、元太、統一、聯詠、陽明、台泥、國泰金等，清一色為權值股，成政策撐盤指標。

其中，台積電遭外資提款70.2億元，官股集中火力拉抬買超50.54億元，聯發科也一樣，外資賣超17.21億元，官股大敲18.58億元，半導體雙雄同步爆量拉抬，台積電尾盤一筆拉升2.5元，日成交量激2.24倍，聯發科最後一筆也拉抬4元，日成交量也爆3.57倍。

台股半年線再失守，2022年封關倒數二個交易日，年底作帳行情有沒有機會展開最後衝刺，備受關注，統一投顧表示，台股短期多空因素雜陳、目前在半年線上下整理，接下來能否重新站上5日均線且價漲量增，將是觀察指標之一。