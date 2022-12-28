12月28日一分鐘強弱勢股

12月28日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

雲品(2748)

10.00

政院指示各部會提出疫後振興方案檢討與討論，旅遊飯店大受激勵

八方雲集(2753)

9.31

外銷出口動能疲弱，資金轉進內需消費族群，股價帶量收復月線

晶華(2707)

6.24

市場傳聞將再發振興券，刺激終端消費，外資、投信合力加碼

美食-KY(2723)

5.84

中國大陸解封商機加持，外資強力回補，股價沿五日線走高

亞洲藏壽司(2754)

4.43

政策題材助攻，多方買盤湧進餐飲族群，站回月線關卡

世紀鋼(9958)

4.43

鋼鐵、綠能雙題材點火，三大法人力挺，股價重返90元整數大關之上

富邦媒(8454)

4.42

年節消費旺季將至，營收成長可期，投信連六買，KD指標正向

王品(27270

4.32

疫後解封商機看旺，啟動擴店計畫，收盤改寫波段高點

富野(2736)

4.17

迎最長春節假期，出遊住宿需求提升，業績增溫，蓄勢挑戰半年線

樂事綠能(1529)

3.94

綠能產業展望樂觀，營運動能正向，外資偏多加碼，收復年線關卡

表：陳昱光

12月28日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

巨有科技(8227)

9.81

新股掛牌熱情褪去，湧現了結賣壓，股價連四日下跌

創意(3443)

9.40

雲端、加密貨幣等需求降溫，外資降評，土洋法人對作

保勝光學(6517)

8.60

終端需求不振，庫存去化進度放緩，光學族群同步收黑

晶睿(3454)

7.66

安控股調節壓力湧現，失守200元整數關卡，KD指標下彎

宏觀(6568)

7.49

法說題材失靈，外資反手調節，股價向下尋求季線支撐

智原(3035)

7.35

投信持續結帳，連四日調節持股，修正壓力未歇，失守季線關卡

中再保(2851)

6.58

調節賣壓大舉出籠，股價爆量下挫，再創波段低點

永日(4102)

6.58

高檔了結壓力顯現，回測月線支撐力道，外資連兩日賣超

撼訊(6150)

6.18

外資減碼動作頻頻，股價失守70元整數關卡，KD指標向下

玉晶光(3406)

6.11

光學鏡頭賣壓沉重，摜破季線關卡，面臨前波低點保衛戰

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組