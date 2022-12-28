12月28日一分鐘強弱勢股
12月28日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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雲品(2748)
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10.00
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政院指示各部會提出疫後振興方案檢討與討論，旅遊飯店大受激勵
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八方雲集(2753)
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9.31
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外銷出口動能疲弱，資金轉進內需消費族群，股價帶量收復月線
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晶華(2707)
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6.24
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市場傳聞將再發振興券，刺激終端消費，外資、投信合力加碼
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美食-KY(2723)
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5.84
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中國大陸解封商機加持，外資強力回補，股價沿五日線走高
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亞洲藏壽司(2754)
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4.43
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政策題材助攻，多方買盤湧進餐飲族群，站回月線關卡
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世紀鋼(9958)
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4.43
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鋼鐵、綠能雙題材點火，三大法人力挺，股價重返90元整數大關之上
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富邦媒(8454)
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4.42
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年節消費旺季將至，營收成長可期，投信連六買，KD指標正向
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王品(27270
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4.32
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疫後解封商機看旺，啟動擴店計畫，收盤改寫波段高點
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富野(2736)
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4.17
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迎最長春節假期，出遊住宿需求提升，業績增溫，蓄勢挑戰半年線
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樂事綠能(1529)
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3.94
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綠能產業展望樂觀，營運動能正向，外資偏多加碼，收復年線關卡
製表：陳昱光
12月28日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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巨有科技(8227)
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9.81
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新股掛牌熱情褪去，湧現了結賣壓，股價連四日下跌
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創意(3443)
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9.40
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雲端、加密貨幣等需求降溫，外資降評，土洋法人對作
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保勝光學(6517)
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8.60
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終端需求不振，庫存去化進度放緩，光學族群同步收黑
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晶睿(3454)
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7.66
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安控股調節壓力湧現，失守200元整數關卡，KD指標下彎
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宏觀(6568)
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7.49
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法說題材失靈，外資反手調節，股價向下尋求季線支撐
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智原(3035)
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7.35
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投信持續結帳，連四日調節持股，修正壓力未歇，失守季線關卡
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中再保(2851)
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6.58
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調節賣壓大舉出籠，股價爆量下挫，再創波段低點
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永日(4102)
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6.58
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高檔了結壓力顯現，回測月線支撐力道，外資連兩日賣超
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撼訊(6150)
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6.18
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外資減碼動作頻頻，股價失守70元整數關卡，KD指標向下
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玉晶光(3406)
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6.11
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光學鏡頭賣壓沉重，摜破季線關卡，面臨前波低點保衛戰
製表：陳昱光
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