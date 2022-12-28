盤中》電荒告失14,200 操作2建議

大陸將開放國境，全球第二大經濟體更加復甦可期，周二美股早盤走高，但投資人預估美國聯準會(Fed)恐持續升息，美國「世紀暴風雪」拖累航空股，美股四大指數周二僅道瓊收紅，其中重量級科技股全跌，拖累周三台股，台股開跌78.6點報14249.83點，台積電跌近2%，電子股量增下挫，盤中最低達14130.01、下跌198.42點，失守14300、14200點整數關卡，也告失半年線約14312點、5日線約14305點，非電、傳產、觀光較有表現。

截止上午11:10左右，加權指數下跌191.48點或1.34%，報14136.95點；櫃檯指數下跌2.90點或1.58%，報180.55點。

台股周二ADR僅中華電收紅，台積電ADR跌0.76%，聯電、日月光ADR也跌逾1%。

權值王台積電(2330)3奈米量產典禮周四登場，但傳明年首季稼動率崩跌，周三開低走低，盤中最低達447元，下跌10元或2.19%，股價跌破450元；晶圓雙雄的聯電(2303)也跌逾2%。聯發科(2454)更大跌近5%以上。鴻海(2317)、日月光投控(3711)則跌幅相對有撐。

高價股方面，股王大立光(3008)跌逾2.5%、股后信驊(5274)跌逾4.5%，千金股僅旭隼(6409)持平有撐，力旺(3529)更大挫6.5%。800元以上，嘉澤(3533)、緯穎(6669)、譜瑞-KY(4966)盤中下跌，亞德客-KY(1590)則小紅。

政府撒錢刺激消費、活絡內需，加上大陸邊境鬆綁，觀光股持續歡呼，雲品(2748)漲停，八方雲集(2753)、夏都(2722)、美食-KY(2723)、王品(2727)強漲約半根漲停，觀光類指大漲3.5%最威。玻陶漲幅逾1.5%，由台玻(1802)領軍。鋼鐵、電纜、生醫、營建等亦力挺紅盤。拖累航空股

金融、航運則走疲，其中觀光相關的航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)平盤震盪，美國「世紀暴風雪」抵銷大陸開放邊境利多，而貨櫃三雄萬海(2615)跌2%最劇，長榮(2603)、陽明(2609)也跌約1%。電子零件、電子、光電、半導體均弱於大盤，跌幅超過1%，半導體最劇、跌2%超過，而成交比重，半導體、電子雙雙上升。

特斯拉(Tesla)重挫，拖累國內Tesla及電動車供應鏈廠商，貿聯-KY(3665)、乙盛-KY(5243)、台達電(2308)、美琪瑪(4721)及康普(4739)等盤中股價同步走弱。

外資連假持續休兵，預期交投清淡，本周年度封關，將以內資控盤為主，本土證券法人認為，台股封關前量縮整理，題材性中小型股較有表現空間，須留意大陸放寬疫情管控後續影響，操作建議控管資金水位並以熱門題材短打為主。

（時報資訊 葉時安）

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