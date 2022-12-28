12/28上市、櫃企業營運快報

今（12/28）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.神基投控(3005)與松下就美國專利權訴訟達成和解，雙方並簽署保密條款之和解協議書，由於神基先前已提列全額賠償金額準備，本次和解預計將不會有額外財務業務影響。

神基今年前11月營收為30.47億元，年增8.59%，符合公司先前預期今年全年的營收8~12%的年成長；今年7~11月營收合計年增約17%，也符合公司先前預測下半年營收年增在15~23%左右。神基投控今年和明年的資本支出都會維持在8~12億元左右。

2.台灣光罩(2338)面對光罩新開案需求持續暢旺，宣布緊急追加資本支出、以採購生產設備擴產，預計2023年首季陸續到場、上半年產能估增約10％。在訂單需求無虞、產能陸續開出及漲價效益帶動下，公司對明年營運展望維持樂觀，看好營收有望再創新高。

3.進入2023年，通膨趨緩、升息循環可望逐步畫下休止符，利空因素漸漸褪去，債市重拾市場目光。但面對明年不確定性猶存的市場環境，成熟國家的投資等級債券波動度較低，有助於加強投資組合的防禦力。

因此，聯博投信趁勢推出旗下首檔目標到期債券基金聯博四年到期全球美元債券基金，將投資組合全面升級，聚焦成熟市場的投資機會，並以優質投資等級債券為主，發揮「目標到期債券投資策略」的特性，提升投資能見度，以因應2023年的不確定性。

4.擺脫淨值風暴，截至10月底，潤泰全(2915)淨值已回升至780億元，針對投資人關心明年配息問題，潤泰全副總經理李天傑表示，第4季報表還沒有結算出來，能不能配息，董事會會考量資金的狀況，未來投資方向需要的資金，以及股東最大的利益等做審慎的考量。

5.為吸引更多人才一起搶攻疫後餐飲復甦商機，樂多多集團董事長林少鈞宣布112年1月1日起，正職人員薪資從原來的30,000元調升至33,200元起跳，調幅達10.7％，加上獎金上看18％。

因應展店大量的人力需求，樂多多集團將釋出1,000個以上的職缺，其中包括50個店主管名額，並訂於12月30日起於北中南舉辦大規模的聯合招募。

6.聖宜醫美集團5年前決議進軍建築產業，第一筆個案位在桃園青埔地區的「湖苑」，此案是聖宜醫美集團創辦人李宜展與聖岳興業合建案，全案聖岳興業預計可分回55戶銷售。聖岳興業未來土開方向將以桃園為重心，現在手邊還有2~3筆土地在洽談中。