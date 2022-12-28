12/28盤中熱門焦點股

今（12/28）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）美暴風雪摧殘 汽車零件廠東陽、耿鼎逆天演出

美國近日遭受世紀暴風雪侵襲，不少小大汽車多被暴風雪摧殘，使市場聯想未來一季的汽車維修空間大增，挹注汽車零件採購景氣升溫，致汽車零件廠耿鼎（1524）與東陽（1319）周三無盤勢大跌逾百點，雙雙逆勢向前行。

迄上午9：44，東陽與耿鼎分別暫報上漲1.43%及2.89%，表現不錯。

此外，據了解，北美最大的產險商日前宣布在12月擴大售後維修（AM）的碰撞零件賠付，加上近日暴風雪推波助瀾汽車零件的買氣，使耿鼎與東陽多具想像空間。（工商時報 數位編輯）

（2）傳振興券再來？王品與八方雲集等餐飲族群展笑顏

疫後景氣相對疲軟，市場傳有關單位將再發振興券刺激終端消費，對觀光餐飲族群而言，無異挹注強心劑，今包括王品（2727）、美食-KY（2723）、漢來美食（1268）、瓦城（2729）、六角（2732）、雅茗-KY（2726）與八方雲集（2753）等，都紅光滿面。

據了解，有關單位昨雖否認振興券八字還沒一撇，但市場討論熱度未減，顯示振興舉措只是遲早之事？在股市多係先行反映潛在利多，加上疫後的美食消費，幾呈報復性成長下，使餐飲觀光族群樂開懷。

迄上午9：59，王品、美食-KY、漢來美食與八方雲集，分別暫報上漲3.4%、5.84%、2.34%及4.41%，表現亮眼。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.耿鼎(1524)：北美暴風雪激勵汽車維修需求暴增，碰撞件訂單可望迎大單，盤初爆量續漲近4%，飆過月線。

2.雲品(2748)：受惠解封及春節旺季，帶量攻克60元關卡，短多延續。

3.創意(3443)：12月營收將創高，但受美科技股重挫影響，股價重跌逾9.5%、向600關下行。

4.科妍(1786)：迎陸解封題材，獲外資偏多操作，放量衝高近9%，站上2年高點。

5.北極星藥業-KY(6550)：與國衛院簽合作意向書，合作開發DNA、mRNA疫苗等相關技術，聞訊走揚近3%，重返90元及五日線。

6.遠百(2903)：2022年營收飛越550億、大增25％，近期外資、投信連日買超，惟短線漲多，今早隨大盤回調。

7.台積電(2330)：美科技股受挫，昨夜ADR跌0.76%，盤初股價回跌至447.5元，失守巴菲特防線。

8.佳大(2033)：鋼市向好+短均上揚，不理外資持續賣超，盤初逆漲近4.5%，扮演鋼鐵前鋒。

9.世紀鋼(9958)：具綠電題材+鋼市回溫，今下午受邀法說，盤初放量續漲逾4%暖場。

10.中鋼(2002)：明年1月內銷接單提前達標，並全力衝外銷訂單，獲投信連兩日買超，盤初股價漲近2%，重登5日線。

11.百達-KY(2236)：近兩周股價大舉回調，今早多頭回神，噴量強彈逾7.5%，拉出一根長紅棒。

12.良得電(2462)：電動車、智慧家庭產品大單到手，本季獲利看俏，開盤不受大盤影響，一度走高2.5%。

13.亞翔(6139)：在手訂單居高檔，2023年相對樂觀，股價創高後震盪，逆揚拚穩高檔。

14.大成(1210)：馬稠後加工廠啟用，營運添柴+旺季效應，多方續趕路，再創本波高點。

15.台玻(1802)：外資連7賣後轉買，搭配投信買超，早盤V型向上突破季線。

16.健策(3653)：未來兩年內訂單沒問題，350元形成支撐，多方信心回籠，來到390元門前。

17.長榮航(2618)：農曆春節連假長達十天，迎報復性旅遊潮，營運動能續揚，股價抗跌守穩短均及月線。

18.慧洋-KY(2637)：預期散裝市況明年有機會回穩，股價抗跌守穩月線。

19.景碩(3189)：擴充營運，追加資本支出逾22億元，股價力守五日均線。

20.華夏(1305)：受惠PVC報價反彈，低接買盤支撐股價持穩。

21.鈺創(5351)：搶攻元宇宙及USB 4高速傳輸等新市場，帶量逆漲逾3%攻月線大關。

22.立積(4968)：預期明年第一季起啟動拉貨潮，股價抗跌續強。

23.jpp-KY(5284)：陸解封有望刺激航太業務，稍早漲至4%壓回，一度漲約2.6%。

24.寶一(8222)：軍工概念相對大盤有撐，今早一度漲逾1%，現力守平盤。

25.華新(1605)：外資昨擴大買超萬張，激勵早盤放量、一度逆漲2%。

26.達爾膚(6523)：解封題材加持，大陸營收可望重回成長軌道，盤初帶量強彈逾2%，登波段高，但反壓隨即現蹤。

27.麗豐-KY(4137)：陸解封題材點火，一度逆勢走揚近2%，攻上10個月高點。

28.羅麗芬-KY(6666)：受惠大陸解封，營運可望走出谷底，挾量跳漲近半根停板，追平前高93元。

29.德英(4911)：多頭發動快攻，急拉鎖漲停，一舉收復50元及半年線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）電動車ETF股價慘 00893、00895創掛牌新低

今年全球汽車生產逐步復甦，卻因晶片缺貨，產量不如預期，台股掛牌的電動車ETF，近期有2檔股價跳水，創掛牌新低價，包括國泰智能電動車（00893）和富邦未來車（00895）。投信法人指出，隨著晶片供應逐漸回到正軌，明年整體汽車出貨量有望持續攀升，其中電動車在各國政府及車廠大力推動下，將出現明顯成長。

台股掛牌的4檔電動車ETF，今早以中信綠能及電動車（00896）和永豐智能車供應鏈（00901）較具支撐。永豐台灣智能車供應鏈ETF基金經理人林永祥表示，今年在疫情舒緩下，各國汽車產量陸續恢復生產，原先預期全球總產量將達8500~8800萬台，卻因晶片缺料、美國缺工、歐洲電價大漲等因素，實際約僅能生產8,000~8,200萬台，展望明年，預估晶片供給逐漸正常化，將帶動汽車市場持續活絡。

林永祥分析，美國晶片廠的交期天數已自高點反轉向下，汽車廠商晶片的缺貨情況自然將獲得舒緩，進而帶動產量增加；需求方面，美國汽車庫存仍位在低點，具體反映出目前車市銷售動能仍相當強勁。

除了晶片短缺警報暫告解除，在全球淨零碳排議題發燒下，電動車風潮日盛，比亞迪、Rivian及其他傳統車廠不讓特斯拉專美於前，均力求轉型投入電動車、智能車的製造與研發，為明年的汽車市場成長持續注入另一股龐大動力。林永祥說，無論是各大車廠嗅出電動車趨勢商機，或是政策支持、淨零碳排共識、能源成本等考量，均加速了全球汽車「棄油轉電」潮流，即使明年面臨經濟逆風，電動車市場仍有機會逆勢成長，而在電動車市佔率逐步攀升下，車用電池、充電設備等相關企業營運將相對看好。

林永祥進一步觀察，陸系車廠在電動車市場的影響力與日俱增，主要優勢在於中國內需強勁，相關企業得以快速擴張，在產銷量皆同步拉升下，逐漸侵蝕歐美業者市佔率，尤其隨著未來中國電動車數量快速膨脹，勢必也會同步帶動相關產業鏈，像陸系車用電池廠正在積極擴廠，整體市佔率已超過韓系電池業者，成為全球車用電池供應龍頭國家，此一產業趨勢值得後續密切關注。（時報資訊 任珮云）

（5）聯發科毛利率跌破45% 外資降目標價至649元

美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，直言大陸智慧手機需求低迷，使得G SoC商品化的時間早於預期，恐直接損害到聯發科、高通的利潤率，預估聯發科毛利率可能在明年第二季跌破45%，現階段將聯發科目標價由698元降到649元，評等維持中立，並將2023年每股收益下調7%。

美系外資表示，根據近期對產業的檢查顯示，大陸智慧手機需求低迷，高通已決定調降Snapdragon400和Snapdragon600(低端和主流)價格約10% ，其分別為低階和主流產品晶片，藉以消耗晶片庫存，5G的商品化來得比預期更快，主要是因更低迷的需求所致，這恐直接損害到聯發科、高通的利潤率。

美系外資表示，高通的新低端5G SoC產品性能領先聯發科，目前仍擔心聯發科明年上半年的市占率表現，高通擬利用三星更便宜的4奈米製程晶圓推出其SDM 4450晶片，聯發科的同類產品Next-C預計會到明年下半年才量產，故預計聯發科自明年第一季起必須效仿高通將其天璣700、天璣800系列降價10%，以保障中低端市場份額。

美系外資表示，台積電晶圓價格喊漲，預計聯發科在台積電的晶圓代工成本將在2023年進一步增加3~5%，加上PMIC(電源管理IC)和WiFi晶片的ASP受到侵蝕，聯發科的利潤率應該會下降到COVID之前的水平，聯發科2019年毛利率為42%，故估計聯發科的毛利率可能在明年第二季跌破45%。

至於明年下半年的Next-C低成本晶片是否有助於穩定利潤率趨勢，仍有待觀察。現階段將聯發科目標價由698元降到649元，以反映5G SoC商品化的時間早於預期，評等維持中立，並將2023年每股收益下調7%。（時報資訊 王逸芯）

（6）家登臉綠 澄清停供陸企緣由

半導體載具廠家登(3680)旗下家登自動化日前通知中國大陸部份客戶，表示將暫停相關設備服務提供。對此家登澄清，集團目前營運暢旺且資金充沛，主要與客戶商議調整貿易條件，以將資金風險降到最低，影響僅約百萬元貸款，並強調未考量退出中國大陸市場。

不過，消息面仍影響家登股周三演出，早盤甫開市暫報238.5元，盤中最低點一度觸及235.5元，迄上午11：09的市價暫報244.5元，仍下挫1.21%。

家登自動化日前通知中國大陸客戶，近期受國際情勢影響，收到銀行通知確認無法與部分中國大陸企業進行任何幣別與形式上的資金往來。在確認與可順利執行收付款的管道前，需先暫停相關設備的服務提供。

對此，家登說明，家登自動化僅通知中國大陸個別廠商「暫停相關設備的服務提供」乙節並已透過其他方法協商處理，將依合約規定善盡權利義務。此案影響產品為個案，影響金額僅百萬台幣貨款，其他設備類產品與家登載具本業營運及財務狀況皆不受影響。

家登強調，集團致力以成為「全球半導體領導廠商關鍵性材料及創新技術的首選夥伴」自許，故全球半導體廠商若有需要集團服務，家登均會全力以赴，並無任何退出中國大陸地區的營運考量。

家登今年在全球各地區取得突破性成長，為整體營運帶來豐沛成長動能，營收及獲利屢創新高，其中在大中華市場表現頗有斬獲，今年累計營收已達去年全年數倍。公司目前資金充沛、金流無虞，隨著公司規模及業務持續擴張，內部營運及資源管理愈趨重要。

家登說明，為達到更好的資金運用效率、降低地緣政治可能帶來影響，公司積極與各大客戶討論並調整貿易條件，雖使10月營收降至近13月低點，但隨著調整陸續完成並全力出貨，大中華營收挹注使家登11月營收強彈衝上4.32億元新高，12月表現亦可期。

家登表示，目前子公司家登自動化亦對各大客戶執行相關措施，希望透過預收貨款或縮短付款期限等方式，將資金風險減到最低，並在產能滿載情況下，達到更有效的出貨排程，共創集團營運高峰。（時報資訊 林資傑）

（7）特斯拉重挫 供應鏈概念股皮皮挫

Tesla跌跌不休，27日Tesla股價重挫11.41%，以109.1美元作收，國內Tesla及電動車供應鏈廠商也遭到波及，貿聯-KY(3665)、乙盛-KY(5243)、台達電(2308)、美琪瑪(4721)及康普(4739)等盤中股價同步走弱。

近期Tesla利空傳聞不斷，除上海廠暫停運作，根據汽車情報網站Edmunds數據，11月特斯拉二手車的平均售價為55754美元，較7月的高點67297美元下滑11%，降幅大於同期美國整體二手車的4%，11月特斯拉二手車在經銷商的庫存天數平均為50天，亦高於整體二手車的38天，市場預估將壓縮Tesla的新車需求。

儘管電動車產業處於高成長期，隨著大陸自主品牌電動車廠崛起，以及全球知名品牌車廠全力投入資源推出電動車款，Tesla面臨追兵競爭龐大壓力，對零組件供應商砍價也不手軟，連帶Tesla供應商業績也蒙受沈重壓力。

利空頻傳也導致Tesla股價跌勢難止，27日Tesla股價重挫11.41%，以109.1美元作收，再創波段新低，亦拖累Tesla及電動車供應鏈廠商股價連袂走弱。（時報資訊 張漢綺）

（8）景碩追加資本支出 法人保守

景碩(3189)董事會27日核准新增資本支出預算約22.87億元，約半數將用於ABF載板相關投資，並表示2023年資本支出約100億元計畫不變。不過，投顧法人認為景碩近期數度下修營運展望，對整體載板產業看法持續趨守，對景碩維持「中立」評等、目標價130元。

景碩公告為擴充營運所需，董事會核准通過新增資本支出預算案，預計增加約22.87億元。公司表示，此次追加主要為長期投資，約半數為ABF載板相關投資、約半數為維護費用、既有設備升級等，明年整體資本支出約100億元計畫不變。

投顧法人認為，景碩因ABF載板產能與市占率相對低，且由於開始供應一線客戶，故近3年積極擴產、幅度皆高於同業，且較未受整體市況影響。惟近期ABF載板供需已鬆動，長期高階應用則有受美國禁令影響陰霾。

投顧法人認為，未來高階ABF載板成長幅度可能受此影響，且對供需與產品組合不利，影響平均售價（ASP）可能鬆動。而BT載板下半年市況本已轉弱，部分產品平均售價已下滑，至明年上半年暫難復甦，故對整體產業看法保守。

景碩2022年11月自結合併營收30.01億元，月減16.72％、年減14.1％，為近9月低點，仍創同期次高。累計前11月合併營收396.18億元，仍年增達21.89％，已超越去年全年356.72億元、提前改寫年度新高。

投顧法人指出，由於半導體市場急遽修正，景碩近期多次下修第四季營收展望，目前預估季減約15～20％、明年首季預期亦季減5～10％。因此，雖預期景碩今明2年每股盈餘將分別達16.8元及18元，仍維持「中立」評等、目標價130元。

美系外資日前出具報告，認為ABF載板市場至2025年將出現更大的供過於求，且BT載板走弱速度高於預期。考量需求疲弱導致營收和毛利率下滑，將景碩2022～2024年每股盈餘預期調降4％、18％、15％，目標價自115元降至90元，自「中立」降至「減碼」。（時報資訊 林資傑）