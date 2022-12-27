12/28盤前》封關前外資大敲 6檔金融股笑

台股今（12/28）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.受惠中國大陸解封政策進一步鬆綁，激勵多方信心，台股27日一度大漲百點，隨後因年底封關在即，漲勢略有收斂，但仍成功收復半年線之上。投資名師普遍看好在解封題材助攻下，有助支撐盤面延續量縮價揚走勢，醞釀新春「兔跳行情」。

2.景碩（3189）27日公告董事會核准通過新增資本支出預算案，預計增加投資金額為22.87億元，為擴充營運所需。各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。

3.農曆春節連假長達十天，長榮航（2618）感受國人報復性出國度假的急迫性，東北亞、東南亞及歐洲航線春節連假機位銷售明顯成長，平均訂位率均超過八成，熱門旅遊城市泰國曼谷及義大利米蘭的訂位率更超過九成。法人認為，台灣已取消入境人數的限制、大陸解封及春節旅遊復甦潮，長榮航營運動能續揚，2023年第一季客運量有望季增逾4成。

4.主導USB技術規格的開發者論壇（USB-IF）發布新一代USB4 v2.0規格，傳輸速率翻倍至80Gbps，支援現有被動傳輸線及更新定義主動傳輸線，優化高速資料傳輸與顯示訊號傳輸協定（protocols）。

鈺創（5351）領先競爭同業搶下USB4 v2.0被動以及主動傳輸線eMarker市場先機，已獲得多家國際線材大廠導入設計。

5.隨大陸防疫政策轉向，市場看好，若未來經濟復甦擴散至民生消費層面，有望點亮消費性電子需求曙光，激勵IC設計族群27日谷底翻揚，立積（4968）亮燈漲停，驅動IC則受惠面板產業轉佳，天鈺（4961）、聯詠（3034）率先發起攻勢。

6.封關倒數，隨外資淡出，內資作價，27日櫃買盤勢收紅，中小型題材股呈現輪動攻堅，其中投信加碼的茂迪（6244）、長聖（6712）、旺矽（6223）、91APP*-KY（6741）等題材股走揚，近期走勢持續受到關注。

7.嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）供應商力旺（3529）看好物聯網時代安全認證扮演關鍵角色，已發布的安全處理器矽智財（PUFcc）已取得PSA Certified Level 2 Ready認證，並與英商安謀（Arm）合作擴大各應用平台導入。

此外，力旺PUF相關IP已完成5奈米設計定案，2023年將跨入4奈米及3奈米市場，將為營收成長續添強勁動能。

8.兆利（3548）與富世達（6805）並列為陸資手機品牌摺疊手機軸承供應商，目前國內僅這二家具量產能力，兆利董事長張台沅表示，儘管景氣不佳，陸資品牌廠下的Forcast幾乎沒有變動，由於投資門檻高、供應商稀缺，隨著摺疊軸承應用面展開，張台沅看好陸資客戶有望持續推出新機帶動兆利業績，2023年可望連續第二年成長。

9.信邦（3023）積極發展各式綠能、新能源產業，尤其成長潛力可期的電動車方面，信邦更是在各類電動交通工具上都有所著墨，法人表示，信邦今年電動車占整體車用突破6成，預期2023年會更進一步成長，將有助於推升業績成長。

10.仰德集團副執行長兼士電（1503）總經理謝漢章表示，士電今年營收及獲利均改寫新高。儘管明年外在大環境及產業景氣充滿變數，士電近年綠能轉型，明年營運審慎樂觀，營收及獲利追求成長，成長動能來自台電強韌電網計畫、電動汽機車動力系統及拓展重機外銷等。

11.欣陸投控（3703）27日舉行法說會；欣陸指出，前三季營收及毛利率大幅成長使淨利創同期新高。三大事業體維持充實的高業務存量下，今年營運可望衝高成長。

12.觸控面板廠富晶通（3623）受IC缺料影響，今年前三季每股淨損0.33元、相比去年同期虧損縮小。富晶通總經理蔡輔原表示，IC缺料狀況在明年第一季改善，工控產品出貨回歸正軌，且隨航空業復甦，航太面板需求加溫，明年營運將持續好轉。

13.台灣東洋（4105）總經理侯靜蘭27日在法說會中表示，受惠微脂體、微球二大技術平台的建構，將加速公司結盟國際藥廠，並開發困難學名藥；預期2024年在治療卵巢癌微脂體藥物Pegylipo和治療肢端肥大症的微球藥物Octreotide，將分別取得歐美藥證下，營運將可望進入爆發性成長。

14.良得電（2462）27日受邀券商舉行法說會時表示，雖然今年同樣受到需求不振、去庫存的影響，但公司近年積極調整客戶、產品的結構，以及集中化生產管理也奏效，因此在下半年營運有看到改善，預期2023年持續受惠產品組合優化，毛利、獲利表現可望更進一步好轉。

15.年底IPO市場熱鬧沸騰，繼華航轉投資的虎航改申請創新板上市後，聯發科大金雞達發27日也正式向證交所遞件申請IPO，以遞件時程來看，最快在明年第二季就能掛牌上市，料將成為2023年重量級的上市新兵。

16.金屬機殼廠鴻準（2354）擴大生技產業布局，組建龐大生技團隊，2021年接手隸屬於永齡基金會的H.Spectrum之後，2023年將開啟併購之路（M&A），可望拿下國內小型生技廠，中大型的國外併購案亦鴨子划水，鴻準強調，投資生技的金額不設限。

17.相中下波企業總部升級潮，華固建設27日豪砸28.2億元，買下正大尼龍工業位於北市北投奇岩舊廠都更案的3成持分，土地面積1,683.87坪，未來華固將同時扮演地主及合建方角色，將整體開發占地5,875坪的智慧綠能辦公園區，規畫四大棟26～28層樓的頂級辦公大樓，總銷上看400億～500億元，可望是北投及華固歷來規模最大的廠辦開發案。

18.國內飼料暨肉品大廠大成斥資24億，在嘉義馬稠後園區打造國內最大的單一食品工廠，一期廠昨（27）日正式啟用，未來滿載後估一年可創造50億元營收。接下來大成馬稠後二期計畫也規劃啟動，規模比一期廠更大，可望持續為大成注入成長動能。

19.英業達（2356）旗下英華達近期傳拿下美系客戶智慧音箱訂單，將在明年挹注其營運動能重回穩健成長走勢。為此，英華達繼累計以近10億元投資越南新設立子公司，27日再斥資逾7億元在當地取得工業園區約4.9萬坪的土地使用權，預計將建置新產線，最快於明年底完工啟用。

20.中華電信董事長謝繼茂在2022年最後一周，發出給內部員工一封信，宣布2023年將加薪1,000元，並將在下次董事會提案爭取加發一次性獎勵金。這也是中華電信繼2020年加薪3％、2022年調薪4％並加發員工一次性激勵金5,000元之後，再度為員工加薪。

21.暌違兩年的台灣大型電子代工廠尾牙周，將在1月上旬起跑，雖然接下來的景氣難料，但為了讓員工開心、熱鬧過年，仁寶大手筆請來全台上班族最想看到的藝人五月天，做尾牙壓軸表演；和碩則是將台灣上班族最想看到的尾牙表演藝人前十大，請來兩大，由玖壹壹、A Lin，分別做中場與壓軸演出。

22.大陸迎解封潮，2023年1月8日起恢復大陸公民出境旅遊、取消入境隔離管制，受此消息激勵台股27日「陽康概念股」長榮航及華航交易熱絡。

23.光陽集團董事長柯勝峯看好明年電動機車占有率將逆勢走高，光陽近兩年內完成全台2,000換電站布設，明年要挑戰2,600站。隨換電站綿密布局，及建立完整電動機車產品線，柯勝峯喊出2024年光陽Ionex成為台灣電動機車龍頭品牌目標。

24.東森集團27日公布旗下各企業包括東森購物等，年終獎金最高5個月，並針對特別績優員工另外發給獎金，預計發出總金額超過3.5億元。其中，東森購物年終獎金5個月最高、東森國際最高4個月，東森新媒體ETtoday新聞雲最高3個月，東森寵物最高2.5個月，東森自然美含直營SPA店、東森消費聯盟、東森房屋及分眾傳媒最高2個月。

25.針對超收稅收逾4,000億，藍綠立委競相提案要求普發現金，總統蔡英文27日在記者會表示，本周將召開國安高層會議討論因應明年經濟情勢相應作為，重點是錢要花在刀口上，所有方案都會審慎評估。據悉，國安高層會議預計29日（周四）召開，將聚焦總體經濟振興、協助產業因應困境，及減輕民眾負擔等討論相應作為。

26.百貨類股龍頭遠百旗下遠東百貨2022年營業額創新猷，衝破550億元，較上一年度成長25％，其中又以台中大遠百的成長幅度高，今年總業績接近200億元，板橋大遠百則在精品成長帶動下近110億元，信義A13也有逾40億元水準，法人指出，扣除遠百竹北店，既有店亦較疫情前增長雙位數。

27.國際物價受俄烏戰爭影響飆漲，民生物資漲幅尤高，行政院要求通路設立平價專區，以台糖而言，3公升沙拉油及小包裝砂糖持續凍漲，配合穩定物價政策，2023年將於多個通路推出平價商品專區，確保民眾可買到價格穩定的物資。

28.本土疫情進入第三波，27日新增24,427例本土個案，與上周二相比成長超過4成。惟指揮官王必勝表示，針對第五類法定傳染病新冠肺炎是否調降為第四類一直都在討論，預計最快明年農曆年過完後會修改通報定義修改及法定傳染病降級，但也要看全球疫情趨勢。

29.受惠史上最長年假助攻，台北晶華、福華、喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗等北市觀光飯店除夕圍爐、春節聚餐內用、年菜外帶銷售業績傳捷報，圍爐宴早已訂空，春節家宴聚餐與年菜外賣，都達到既定目標7成以上，春節檔期餐飲業績較2021年全面成長，成長幅度3成起跳。

30.大陸新冠防疫全面解封！大陸國務院聯防聯控機制26日深夜宣布，2023年1月8日起，新冠疫情降級為不需檢疫和隔離的「乙類乙管」，各主管機關27日也相繼公告鬆綁措施，包括入境免隔離、取消國際客運航班限制、不再劃定風險區等，同時恢復大陸赴港澳簽證。但截至發稿時間，陸客赴台簽證限制未見放寬。

31.大陸防疫正式宣告解封，展望2023年經濟前景卻仍存在多重下行壓力，大陸經濟專家呼籲，下一步應全力投入拚經濟，推動大陸經濟步上復甦軌道。據估計，新一波疫情對2022年第四季和2023年第一季影響較大，2023年大陸全年經濟增速約5％～6％。

32.車市龍頭和泰汽車持續看多明年台灣車市，和泰車總經理蘇純興27日表示，目前購車需求仍旺，12月店頭來客數踴躍，對明年車市景氣基本看好。明年和泰車有Town Ace Van等西車加速銷售陣容，加上國產車產能提升，整體新車銷量可望較今年成長。

33.萬事達卡（Mastercard）周一（26日）公布報告指出，涵蓋大部分假期購物季的11月1日到12月24日期間，美國零售銷售成長7.6％，增幅優於9月預估的7.1％，反映購物旺季零售商推出下殺折扣成功吸引消費者。

34.中國大陸將進一步放寬防疫，市場樂觀預期大批陸客將重返日本觀光，帶動化妝品製造商資生堂等零售類股大漲，加上高島屋百貨調升全年財測，令日股周二攀抵一周新高。

35.儘管全球經濟環境惡化令半導體產業需求降溫，但雷泰光電（Lasertec）、京瓷（Kyocera）兩大日廠仍舊看好半導體長期需求。京瓷預備在未來3年擴大半導體資本支出，還打破慣例貸款1兆日圓發展半導體設備零件。

36.大陸銀保監會27日公布，加強金融紓困餐飲及文旅等受疫情衝擊的傳統服務業，特別是小微企業和個體工商戶，釋出加強金融支持擴大內需力道的訊號。受此激勵，部分A股上市餐飲與旅遊概念股上漲，西安旅遊等個股飆出漲停。

37.亞馬遜全球開店與台北市進出口公會（IEAT）27日共同發表「2022跨境電商焦點報告」，在333家台灣外貿企業中，有高達60.6％的企業認同或執行跨境電商模式，亞馬遜全球開店表示，跨境電商可以成為台灣OBM（自有品牌）的新出路。

38.多元化發展綠色能源，台泥投入的地熱發電、海洋溫差發電陸續展開，台泥27日指出，旗下台泥綠能在台東紅葉建設的一座1MW的地熱發電廠，目前鑽井已經鑽了1,200公尺，預計2024年底前完成併聯發電及營運。另外和平電力正籌備「海洋溫差發電」，已經完成工程可行性初步評估並送交相關單位審查。

39.工業電腦廠凌華（6166）受惠P5G（Private 5G）、AMR布局發酵，系統類產品及解決方案皆有顯著成長，目前訂單能見度已達四～六個月，在歐美客戶需求強勁帶動下，市場預估公司2023年營收將維持雙位數增幅。

40.外資在台股2022年封關倒數第四天，意外地回頭加碼買超近38億元，為台股增添柴火，據統計，新光金（2888）、臺企銀（2834）及華新（1605）等13檔上市股，27日外資回頭大敲1,600張以上，帶動呈現價量齊揚。

這13檔外資大敲、價量同步大漲的上市股有：新光金、臺企銀、華新、榮成、台新金、力積電、富邦金、宏達電、潤泰新、寶成、第一金、遠東新、玉山金等。(閱讀全文)

B.利空因子：

1.國發會27日公布景氣報告指出，受出口、生產、銷售下滑的影響，11月景氣轉為代表低迷的藍燈，為近四年首顆藍燈，景氣綜合判斷分數劇降至12分，更創下2009年6月以來最低，國內景氣轉為低迷，後續發展仍需密切關注。

2.美國公債殖利率27日揚升，拖累科技股下挫，加上美國暴風雪使大量航班遭受影響，航空類股同樣陷入低迷，四大主要指數中唯獨道瓊工業指數小幅收紅，其它指數皆收低。

道瓊工業指數終場小漲37.63點或0.11%，收33,241.56點；標準普爾指數下挫15.57點或0.41%，收3,829.25點；那斯達克指數下跌144.63點或1.38%，收10,353.23點；費城半導體指數重挫45.322點或1.79%，收2,490.167點。

3.12月消費者信心指數（CCI）再度下降至59.12，不僅是今年來最低、且首度跌破60，五項下跌的指標都跌破關鍵點。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任27日表示，CCI調查以來，這種現象只有2000年達康泡沫、2008年全球金融海嘯期間有發生過。

4.消費者信心指標CCI中「購買耐久性財貨時機」分項，12月調查結果為99.9，較上個月下降2.1，是當月六項指標下降最多的一項，也是第一次跌破樂觀線100。獨立指標「購買房地產時機」也出現2020年9月以來最低，僅有100.4，與今年初123.15相較，呈現大幅下跌。

5.三大原因讓壽險業加碼不動產難度攀高。一是央行今年連續升息，壽險業投資不動產最低投報率門檻12月已拉高至2.72％，創七年來新高，符合的投資標的難尋；加上保險局對素地、在建工程等都增加資本要求，買越多土地，資本適足率恐受影響；三是不動產評價用租金還原法，升息造成舊有不動產要認列減損，壓力更大。

6.金控股現金殖利率明年集體大跳水，根據寬量國際內部最新的調查及評估結果，明年各大金控所發放的現金股利，普遍因為今年的股債投資評價損失，以及金管會要求銀行強化資本適足率等要求，而全面大縮水，同時牽動金控股現金殖利率的全面大洗牌。根據寬量國際的評估結果，明年各大金控的現金股利殖利率，目前以元大金最高為4.9％，永豐金4.8％居次，中信金4.7％居第三。

7.金控股獲利及股利發放明年將全面大跳水，不僅使以往金融股的「存股」題材蒙塵，也使外資在加碼金融股前更加停看聽。金融圈普遍認為，在加碼金融股和個別標的選擇上，兩大因素將使外資觀望，一是金融股的現金殖利率和美國政府短期公債利率的「比價效應」，另一個因素則是金融股這二年辦理現金增資的情況。(暫中性看待)

8.能源經濟專家、中央大學台經中心研究員梁啟源編制的能源安全模型顯示，今年第三季台灣能源安全指標為64.1，較第二季減少5.1點、較去年同期更大減10.9點，反映出台灣能源脆弱度直接上升，同期間電力密集度上升，亦顯示電力使用效率惡化。梁啟源27日指出，台灣缺電、限電已近乎不可逆，今年脆弱度加快惡化下，將成為2023年最大危機。

9.美國近幾日遭遇世紀暴風雪襲擊，全美至少40人死亡，數千航班取消，和超過100萬戶家庭停電。專家認為惡劣氣候僅是短期衝擊，不致對第四季經濟成長造成重大影響。

10.特斯拉中古車價格大幅下滑，降幅高於整體中古車，恐威脅新車售價。另一方面，特斯拉市值暴跌，如今已遜於沃爾瑪，降至標普500指數第13大成分股。

11.由於港口塞港情況已經解除，供應鏈瓶頸壓力也減壓，美國零售業者紛紛取消疫情期間為避免貨源斷供的包船運輸業務。眼見海運運費崩跌、貨櫃船倉位充足，包括好市多（Costco Wholesale）、家得寶（Home Depot）與Party City等廠商都退出包船業務。

12.大陸國家統計局27日公布，受本土疫情爆發與需求減少拖累，前11月大陸全國規模以上工業企業利潤年減3.6％，為連續五個月衰退，降幅較前10月擴大0.6個百分點，顯示大陸企業經營壓力加大。其中，外商及港澳台商投資企業利潤年減7.8％，降幅亦較上期擴大0.2個百分點。

13.11月主要股市大漲，債券價格亦回升，據金管會27日公布最新統計，11月銀行及保險業持債部位都大幅下降，合計比10月減少7,845億元，同時也趁股市大幅上漲之際，賣股實現獲利，銀行、保險及證券三業11月約處份股票近千億元。

14.金管會27日公布最新統計，到本月26日為止，僅產險業承保的防疫險，今年累計已理賠402.4萬件，理賠金額1,653億元，而產、壽險都有疫苗險累計理賠也在近一周破百萬件，累計理賠金額418.82億元，廣義防疫保單合計理賠已近2,072億元，近一周正式破2,000億元大關。

15.即使房市下半年由熱轉冷，不過建商推案並未縮手，根據591新建案統計，繼去年全台推案量達1.7兆後，今年再次超越極限，推案量總銷爆出1.94兆巨量，直逼2兆元大關，形成「買氣愈冷、推案愈熱」的現象，七都平均成交價更是史無前例地全面站上3字頭。

16.那斯達克上市資安公司Fortinet發表2022年雲端資安報告，「資安人才」及「雲端資安技能」的缺乏，成為企業在建置與維護多雲環境時所遇到的最大挑戰。另一家資安大廠趨勢科技上周也表示，上櫃企業普遍設置資安長，造成台灣資安人才供不應求，出現缺口。

17.消費性固態硬碟（Client SSD）受惠於疫情紅利，在過去二年作為推動全球NAND Flash需求位元成長的要角，市調機構集邦預估，2022年消費性SSD在筆電的滲透率達92％，2023年約96％。但隨疫情紅利退場，加上總經不佳導致消費性電子需求急凍，未來消費性SSD需求放緩最明顯，連帶使整體NAND Flash需求位元成長受限，估2022～2025年的年增率均低於30％。(中性看待)

18.中國防疫封控鬆綁，導致北京醫廢處理的需求暴增，不過因為案源一下子暴增，再加上日友（8341）北京潤泰廠亦有不少員工確診，在清運人力吃緊下，產能利用率也跟進下滑，再加上獎金費用增加，拖累日友第四季的獲利表現，法人預估，日友今年的EPS恐難超越去年，惟年減幅度仍可控制在1成以內。

19.潤泰全（2915）走過淨值風暴後，前三季EPS達25.31元，不過存股族和投資人最關注的明年股利配發，是否一如往年的大方，維持在5～6元水準，公司27日在法說會表達明年股利政策傾向保守的態度。

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