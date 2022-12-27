元月重要指標 外資全面敲進13檔 爆買這檔

外資在台股2022年封關倒數第四天，意外地回頭加碼買超近38億元，為台股增添柴火，據統計，新光金（2888）、臺企銀（2834）及華新（1605）等13檔上市股，27日外資回頭大敲1,600張以上，帶動呈現價量齊揚。

這13檔外資大敲、價量同步大漲的上市股有：新光金、臺企銀、華新、榮成、台新金、力積電、富邦金、宏達電、潤泰新、寶成、第一金、遠東新、玉山金等。

外資12月19個交易日來，只有六個交易日買超，27日翻多回頭買超37.8億元，三大法人只有自營商避險部位賣超4.76億元，合計三大法人共買超45億餘元，扮演台股27日收漲43點，並站回半年線的重要功臣。

雖然年底外資放假，但27日仍對台股著墨不小，明顯展開換股操作，投資專家表示，外資今年前10月大賣，最高曾逾1.35兆元，11月雖回補買超1,800多億元，12月來再賣超580億元，27日小量回補，距離封關倒數三個交易日，外資買盤是否持續備受關注。

事實上，上述的13檔個股皆是外資買超、價量齊揚的強勢股，若是扣除價量因素，外資買超達1,600張以上仍有中鋼、台耀、國泰金、友達、英業達、兆豐金、長榮、開發金、智原，以及仁寶等。

外資全面敲進跌深股、高殖利率題材股以及營運成長股等，此時加碼股將成元月行情重要指標。

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