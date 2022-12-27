潤泰全前三季EPS 25.31元 明年股利未定

潤泰全（2915）今（27）日應邀舉辦法說會，今年前三季獲利大幅攀升，EPS累計達25.31元。不過，對於存股族和投資人來說，明年股利配發，是否一如往年的大方，備受關注，對此潤泰全表示，先前辦理投資性不動產重估後增加的淨值回升部分，必須放在特別盈餘公積，無法全部當股利配發股東，因此明年股利政策，還要再觀察。

潤泰全今天法說會，由副總經理李天傑主持。

他表示，潤泰全第三季截至十月底時，每股淨值回升到73.1元，每股稅後純益達25.31元，至於股利，尚未確定如何配發。

李天傑表示，雖然前三季每股獲利創高，但是依金管會的規定，投資性不動產衡量會計政策改採公允價值進行重估後，增加的淨值必須提列在特別盈餘公積，不能當股利配發出去，另外南山人壽已進行金融商品重分類後淨值回升數也要放在特別盈餘公積，也不能當股利配發給股東，第三，潤泰全還有其它權益項目，還是負數，有可能要提列特別盈餘公積。

李天傑表示，因此，目前潤泰全的第四季獲利，來自南山人壽和潤泰新等轉投資利益，會貢獻多少，尚不得而知，不過明年配發股利的方向，還是要再觀察，目前不得而知是否一如往年水準。

李天傑表示，潤泰全前三季合併營收22.15億元，合併稅後純益176.92億元，最主要由南山、潤泰新所貢獻，EPS達25.31元；至於每股淨值，已升到十月底時的73.1元。目前潤泰全已轉型為控股公司，最主要是南山人壽，綜合持股26.62％，另外綜合持股潤泰新25.7％。

李天傑表示，潤泰全正積極活化土地資產，把旗下土地變成投資性不動產，以提升公司投資優化配置。

李天傑表示，桃園觀音廠土地面積達4,600坪，正待價而沽，大園土地面積達1,419坪土地，也正待價而沽，暫無開發計畫；中壢一廠已向內政部提出土地變更申請，並計畫持續購買畸零地，以擴大進出道路，提高土地使用和開發效益；新豐土地面積達5,699坪，已轉作投資性不動產，目前出租作停車場使用；台中土地有8,484坪，桃園楊梅廠更有3.3萬坪，目前都租給集團關係企業潤弘精密使用。

因此目前已有部分資本，作為投資性不動產，有助提高淨值。估計上述土地資產，在開發後，潛在獲利達77.25億元。

至於在紡織本業方面，潤泰全持續以代工、研發特殊布種為主；網路行銷部門，則持續精進。

潤泰全今年前三季受惠南山人壽、潤泰新等轉投資的貢獻，累計EPS達25.31元，創歷年新高；不過，南山人壽近幾個月獲利較去年同期衰退，是否影響潤泰全第四季的獲利、明年股利如何配發，都備受存股族關注。

李天傑表示，目前第四季合併財報尚未結算，因此明年配息政策是否一如往年的大方，將要等全年財報確定後再由董事會決議；不過，依金管會規定，潤泰全進行投資性不動產重估後，淨值提升，必須放在特別盈餘公積；另外，南山人壽資產重分類後淨值已提升，也必須提列特別盈餘公積；再加上，年底前美國十年期公債利率走勢，還要觀察，因此目前還無法配發所有股利給股東。

潤泰全目前內部是傾向，把殖利率維持在往年水準，希望業績表現能長長久久，不要大起大落。

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