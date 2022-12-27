投行去年錯估台積 老謝:投資沒標準答案

財訊傳媒董事長謝金河（27）日表示，去年此時全球股價漲到最高點，僅隔一年竟退到長線指標在低檔，所有經濟指標反轉下行，去年各界認為半導體需求吃緊，今年竟變慘業，台積電、超微、輝達股價都腰斬，連特斯拉大股東巴倫投資預測也遭滑鐵盧；謝金河嘆，去年投資機構預測台積電股價全槓龜，「投資永遠沒有標準答案」。

謝金河今日在臉書談及「預測的危險性」時表示，昨（26）日出席台新投顧和今周刊的投資論壇時，有記者問到明年台股指數最高點會在哪裡，當時他直言「不知道」，他接著表示，「其實猜指數，說股價是最難的，投資永遠沒有標準答案」。

謝金河舉例，他把去年此時預測台積電股價的各家投資機構看一下，沒有一家看準；他接著說，去年這個時候半導體產業盛況空前，車用晶片大缺貨，連德國經濟部長都來求救，具有代表性的業者也都說，AI、電動車無所不在，大家認為半導體產業需求吃緊，沒想到今年半導體變慘業，費城半導體指數一度跌48.63%，台積電、超微（AMD）、輝達（Nvidia）股價竟皆腰斬。

除了半導體產業外，回顧去年底對於今年的預測，「命中率都不高」，謝金河提到，香港投行去年預測恆生指數，沒有一家看對，最離譜的是德意志看37000，結果恆生指數最慘跌至14597；其次，去年看好虛擬貨幣，大家都看好比特幣大漲，沒人想到最後大跌逾60%；預測特斯拉（Tesla）的巴倫投資看2000美元，但今年竟成為名列前茅跌最慘的公司。

最後謝金河表示，去年此時，全球股市漲到最高點，通膨壓力已在弦上，Fed爆力升息，美元指數大漲，今年正好倒轉過來，景氣下滑，所有經濟指標往下股市的長線指標在低檔，美元指數從高峰反轉向下，「也許行情總在最悲觀中誕生」。

（旺得富理財網 李澍）

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