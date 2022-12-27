明年存金融股還來的及 這樣買殖利率最高

許多小股民喜歡買金融股當存股，是因為不想花時間看盤賺價差，只想無腦賺股息，但今年因疫情和升息關係，金融股獲利大衰退，前11月僅第一金（2892）正成長，其餘皆負值，尤其是熱門存股富邦金（2881）和國泰金（2882）更年減逾6成，勢必衝擊明年股利政策，金融股還能買嗎？資深分析師李永年在《鈔錢部署》表示，現在還不用急著買進，明年4、5月再存還來得及。

今年金融股因防疫險慘賠，還有升息導致股債雙跌、帳面大虧，14家金控前11月僅賺3098億元，年減44%近乎腰斬。從EPS來看，僅大黑馬第一金未衰退，還成長2%，但指標股富邦金年減60.93%、國泰金年減65.53%；小幅衰退的只有永豐金（2890）年減3.73%和華南金（2880）年減4.8%。

國泰金今年辦現增 明年勢必無法配息

李永年指出，從金融股前11月獲利來看，大部分明年配息一定都很糟糕，像是壽險股國泰金，今年辦現金增資150億元，所以明年勢必無法配息。因為依金管會的說法，辦現增就沒有資格配息了，就像是拿了股民的錢，再配息給他們，不是很奇怪嗎？李永年強調，國泰金明年大概沒有辦法配息。

但李永年認為有個轉機，就是金管會如果高抬貴手，放國泰金一馬的話，國泰金是有機會配息的，因為美債價格已經開始大幅反彈，虧損回沖速度會非常快，到時債券帳面虧損沒這麼大，說不定就可以配息了。不過，就算富邦金、國泰金要配息，也不會太高。也就是說，不要有太多的奢望，可以有小小的期待。

上市櫃公司每年4、5月開董事會時，會決定今年股利政策，如果金融股獲利不好，有可能明年沒有辦法配息，小股民會氣到跳腳。當股民對股利政策感到失望時，就會出現失望性賣壓，到時股價可能會再跌一波。李永年分析，這反而是存股族買金融股的最佳時機，因為存股就是要賺股息，要看殖利率，像今年上半年金融股飆漲時，殖利率平均不到2%，這時不如去定存。反過來說，當金融股跌得很深時，殖利率跳起來會非常高，這時就適合去買金融股當存股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠 ）

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