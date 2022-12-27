台股小打小鬧 6大族群轉機輪動可期

台股成交量恐怖萎縮 這類股卻有量有價 專家大讚「轉機性強」

隨著外資放大假，電子股成交值急縮至四成，盤勢大多狹幅震盪，網友戲稱「小打小鬧、無聊盤」，連三個交易日成交量低迷，分別為1,526.10億元、1,135.09億元，以及今（27）日的1,252.426億元。統計近10年台股年底封關日前5個交易日，全面收漲，且平均漲幅1.44％，法人看好台股封關周仍有望「量縮價漲」。

股市上流傳一句話，「有量才有價」，儘管台股冷清，個股仍有表現，其中航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）盤中一度漲逾5％，收盤分別漲1.31％、1.07％，成交量分居第二大125,965張及第四大90,527張，其他放量的個股包括健喬（4114）50,555張、華新（1605）50,496張、元晶（6443）48,773張。

中國大陸鬆綁清零政策，也放寬入境隔離，將有助於大陸觀光產業復甦，航空股給市場的想像空間很大，萬寶投顧執行長王榮旭認為，客運解封利多已反應過了，短期利多題材頂多是台商回台，貢獻獲利有限。

萬寶投顧投資總監蔡明彰則表示，受惠解封，景氣與大陸連動的塑化、鋼鐵、航運，以及航空、觀光、餐飲轉機性較強。

航空雙雄的大陸航線有北京、上海、廈門、成都四個航點，將視中國大陸放寬防疫措施及因應春節返鄉需求，迎接解封商機；華航表示，今（2022）年12月16日至明（2023）年1月21日天天飛航上海浦東-桃園班機，方便旅客返台過年，北京則是每周一班往返，成都及廈門一周各二班往返，另提供每周一班往返高雄至廈門航線。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）