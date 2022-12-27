外資買超37億 台股趨堅 低檔支撐墊高了

外資買超37億 三大法人買超台股45億元

外資等三大法人周二（12/27）合計買超台股45.06億元。包括外資與陸資買超37.89億元；投信法人持續作帳封關行情，單日買超1.81億元；自營商自行買賣部分係買超0.11億元，避險部分係賣超4.76億元，合計單日賣超4.65億元。

（工商時報 數位編輯）

航空、觀光族群擁解封題材 台股收漲43.3點

台股今天在航空、觀光等解封題材股帶動下開高震盪，盤中高點至14410點，終場以14328.43點作收，漲43.30點，漲幅0.3%，因外資適逢耶誕假期，台股今天延續量縮態勢，全場成交值新台幣1252.42億元。

中國官方昨天晚間宣布明年1月8日將放寬邊境管制，帶動國內有兩岸航線的華航、長榮航表現，但尾盤缺乏買氣支撐，終場分別以19.35元及28.45元作收，漲幅為1.31%、1.07%。

旅行社類股也在中國解封題材帶動下聚集人氣，不過多檔個股開高走低，其中以五福終場上漲2.5元，收在41.5元，漲幅6.41%，表現相對強勢。

生技族群今天拉回修正，終場類股下跌0.55%。中鋼26日公布11月自結合併稅前淨損27.67億元，今天收盤跌幅約1%，整體鋼鐵類股終場下跌0.60%。

（中央社）

《盤後解析》外資未歸隊 台股缺動能

亞股受中國大陸公告明年1月8日起全面解封激利，向多方靠攏。台股挾著國安基金護盤、11月製造業景氣露曙光利多開高，一度攻上14410.24點。

不過，盤中12月CCI再度下降至59.12，不僅為今年來最低並為首度跌破60，而5項下跌的指標都跌破關鍵點，消息一出，大盤緩步向下，臨收台積電遭空頭突襲丟失5日線，大盤漲點也同步縮減，終場集中市場收14328.43點，漲點縮減至43.30點，總成交值1252.43億元；櫃買市場收183.45點，漲0.90點，總成交值406.91億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，近期資金動能轉弱，主因為外資休長假、日銀調升殖利率區間而吸引資金等，加上電子權值股有氣無力，使大盤持續偏弱整理，所幸上周台股面臨萬四保衛戰而守穩，下檔支撐在季線，預料本周指數欲漲不易，應以內資主導的中小型股為主，長線布局者可持續留意進場機會。

盤面上，30億節能補助可望掀起家電換機潮，今日華新(1605)暴衝5萬餘張成交量、收高2.68%，領軍聲寶(1604)、禾聯碩(5283)、大亞(1609)等電器股聯袂上漲，推升電器類股指數飆漲逾2%，扮演今日多頭大前鋒。

觀光股受惠連假及年節商機，旺季營運可望增溫，上市觀光類股指數盤中改寫2018年6月中以來逾4年半高點、達121.13點，包括雄獅(2731)、山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)均一度漲停，惟漲多賣壓也隨之出籠，晶華(2707)、雄獅(2731)等收低，類股指數漲幅也縮減至約0.6%。醫藥股大跌，保健、醫美等接棒狂奔，上市櫃生醫指數皆收低。

孫傳恕指出，從經濟基本面來看，台灣11月外銷訂單持續下滑至501.4億美元，月減9.5%、年減23.4%，寫下連三黑紀錄，主要由於電子產業面臨庫存調整，加上中國防疫封控影響產銷進程，而12月仍受全球經濟放緩挑戰，連四黑機率高，將進入全年正成長保衛戰；不過，就目前為止，累計前11月外銷訂單金額達6146.1億美元，仍較去年同期小增1.4%。

孫傳恕認為，目前不論從研調機構數據，或是保德信預估企業獲利，伺服器、高效能運算等仍是2023年科技的投資主軸，以伺服器為例，今年全年伺服器出貨量估成長6%，主要在於全球伺服器市場受惠後疫情時代雲端、數位需求穩健，帶動大型雲端資料中心需求強勁，預料該趨勢仍將持續，為前景成長明確的電子產業。

（時報資訊 郭鴻慧）