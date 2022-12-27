12/27上市、櫃企業營運快報

今（12/27）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.醫材廠達亞(6762)今年上半年營運邁入低潮期，主要是因為客戶產品認證有問題而暫停合作案，但是，第3季又有新訂單浮現，毛利重回58%的高檔水準，明年除了有J&J手術機器人、又有新廠量產，營運可望漸漸攀高。

2.南亞(1303)受到年終盤點以及農曆年將至，第四季以及明年第一季營收恐逐季下滑，法人認為，南亞2023年高價庫存壓力有望較2022年減輕，惟整體市場結構處 於供給過剩狀態，營運難有大幅好轉，換言之，整體終端市場的復甦仍是關鍵。

3.富邦金(2881)旗下富邦證券主辦互動國際(6486)有擔保可轉換公司債，本次總面額為新台幣6億元整，每張發行面額10萬元整，共計發行6,000張。依法保留承銷總數之15%，其中650張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購250張，其餘5,100張採競價拍賣方式辦理公開銷售。

4.機殼大廠鴻準（2354）自2021年起在創辦人郭台銘的領導與資源整合下，正式啟動生技產業投資，目前已陸續進行如：國內生物藥CDMO大廠-台康生技、開發和製造無創治療腦腫瘤的手術機器人公司-ZAP Surgical、美國穿戴式醫療裝置公司-Sotera等投資案。

5.東森集團27日公布旗下各企業包括東森購物等，年終獎金最高5個月，另外針對特別績優員工，將另外發給獎金，預計發出總金額超過3.5億元。