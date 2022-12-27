北投辦公大樓46億整棟賣 華固股價歡慶

接近2022年底之際，商用不動產市場再急拉尾盤！台北市辦公大樓傳出整棟被「掃」光的案例。華固（2548）位於台北市北投士林科技園區的「華固樂富中心」，26日以總價45.9億元的價格，被叱吒紡織業數十年的何家正大尼龍工業旗下的寶元開發公司，整棟收購，每坪均價達69.42萬元，再度刷新北投史上辦公新天價紀錄；據悉，正大家族打算一半作未來的企業總部，一半可能對外出租，以取得長期穩定的租金收益。

依華固估計處分利益20~25％估計，「華固樂富中心」此次成交的總價推算，可望貢獻EPS達3.3~4.14元。

今（27）日華固盤面以紅盤開出慶祝行情，盤中攻高在89.1元，漲幅逾1.2％。

華固建設總經理洪嘉昇表示，「華固樂富中心」規劃為地上14樓、地下4層的辦公大樓，預計2023年9月可望完工交屋挹注，為衝刺明年業績已吃下超級大補丸。

華固昨天傳出捷報，台北市北投軟橋段的「華固樂富中心」，整棟成交，成交數量包括辦公室28戶，合計6,184.50坪、車位135個；扣除停車位之後每坪辦公成交均價，約達69.42萬元，已再度刷新先前甫完工交屋的「華固創富中心」，躍居為北投辦公最高價大樓。

另外，買家寶元開發背景也是大有來頭，為正大尼龍工業集團何氏家族旗下的開發公司，據悉，收購「華固樂富中心」後，準備買來一半作為未來企業總部、另一半則可能收租。而寶元開發公司，則是由何家的接班人、取得英國倫敦政治經濟學院博士學位的何秉欣負責。

據了解，資產雄厚的正大何家，與華固建設，可謂合作密切的夥伴和戰友。

早在2020年雙方即拍板敲定正大尼龍新北市新店鄰近「裕隆城」的萬坪舊廠，將都更合建，華固預計出資138億元，都更改建為辦公及住宅造鎮案，華固分回的住宅案，總銷未來將逼近400億元。

今年9月，正大紡織再度把台北市北投區奇岩段的5,800坪土地、及面積達9,220建坪的廠房，簽給華固，雙方將進行都更重建為頂級辦公大樓園區，未來華固分回的辦公大樓，可售金額超過200億元。

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