聯詠「打臉」外資 帶量創5個月新高

外資持續看空驅動IC大廠聯詠，目標價還低至200元以下，來到161元；不過，聯詠在該利空出爐後，近期股價默默震盪趨堅，帶量走出自己的路，今開高走高，盤中高點一度觸及329元，創今年7月以來波段新高價。

聯詠今年前三季的EPS分別是首季18.3元，Q2係13.95元，第三季是7.07元，顯示前三季的EPS已逾39元，而第四季的營收在10月與11月已顯示陸續步出景氣谷底，在庫存漸趨正向，與明年進軍AMOLED、元宇宙、車用及工控等市場的商機審慎樂觀下，顯示「有心人」近期看空言論，市場聯想不排除逢低默默撿便宜貨。

據了解，外資近期的看空聯詠的評估報告，係基於DDI（面板驅動IC）供給端與價格下滑趨勢在第4季得到舒緩，不少DDI供應鏈企業股價過去2個月均有不錯反彈幅度，聯詠從10月初來漲36％，表現大勝同期間大盤的反彈9％。

不過，摩根士丹利證券（大摩）日前提出四大利空，判斷股價反彈已到終點，在供應鏈中給聯詠、世界、力積電投資評等「劣於大盤」。

大摩指出，DDI產品報價本季短暫止穩，給\族群股價喘息空間，但斷言明年第1季將再度轉為跌價，尤其小尺寸DDI（SDDI）壓力更大，近期股價反彈到了終點，持續看壞聯詠，股價預期低至161元。

（工商時報 數位編輯）

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