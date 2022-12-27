12/27盤中熱門焦點股

今（12/27）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）AMOLED成主流 瑞鼎、聯詠大漲

消費性電子產品需求不振，面板驅動IC市況低迷，惟隨國內驅動IC供應鏈加速進攻更高階的AMOLED市場，法人看好，明年手機AMOLED有望成為市場主流，瑞鼎（3592）、聯詠（3034）大啖陸系品牌高階機種訂單可期。

消息面激勵聯詠與瑞鼎今同步開高走高，迄上午9：55分別大漲5.22%、3.88%，表現不錯。

AMOLED已躍居面板市場的新產業趨勢，法人指出，多數智慧手機、穿戴裝置等消費性客戶為加速去化庫存，後續新機種面板將轉用AMOLED規格。

為迎接該商機，瑞鼎、聯詠均已加速進攻AMOLED面板驅動IC市場，成功開發出低溫多晶氧化物（LTPO）AMOLED面板的驅動IC產品，未來有望接獲OPPO、vivo等陸系品牌高階機種訂單。

瑞鼎11月營收14.26億元，月增4.92％，連兩月呈現月成長，營運落底訊號開始浮現，中長線而言，預期隨AMOLED在IT市占率逐步提升，有望帶來可觀潛在市場，瑞鼎應用於筆電之AMOLED驅動IC已開始小量量產，預估2024、2025年將放量貢獻營收。

展望後市，瑞鼎今年前三季每股稅後純益（EPS）已達46.1元，加上市場預期第四季業績表現有望略優於第三季，預估全年有望挑戰大賺五個股本以上。

而聯詠第四季起也開始迎來電視客戶急單，在訂單動能陸續回溫加持下，10、11月營收分別月增11.37％、13.19％，法人預估，聯詠第四季營運相對樂觀，單季營收有望觸及財測高標。

此外，聯詠布局車用顯示也逐漸開始進入收成期，整合觸控暨驅動IC（TDDI）已獲歐系豪華車品牌訂單。（工商時報 鄭郁平、數位編輯）

（2）大陸解封 觀光股開趴 華航長榮航爆量衝高

大陸26日宣布明年1月8日起取消入境核酸檢測與集中隔離，在大陸疫情管制鬆綁下，今（27）日航空股華航（2610）、長榮航（2618）率先表態，股價爆量以高盤開出，不到半小時兩檔個股交易量已超過昨日全日量能，股價衝高後多空震盪劇烈。

除華航、長榮航之外，旅行社相關個股也應聲大漲，包括五福（2745）、山富（2743）、易飛網（2734）、鳳凰（5706）等股，股價早盤漲幅超過4.5％之上，成為盤面上強勢族群。

大陸國家衛健委26日深夜宣布，自明年1月8日起，不再對入境人員採取包括隔離等檢疫管理措施，境外人士在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可入境。

衛健委還宣布，對新冠病毒感染由「乙類甲管」降級為「乙類乙管」，將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。

大陸此舉等於是對管制近三年的入境隔離進行大鬆綁，將有助於大陸觀光產業復甦，而兩岸包括經貿、旅遊往來互動密切，27日觀光類股、航空類股股價應聲大漲。

華航26日交易量僅2.63萬張，27日股價半小時交易量已超過5.7萬張；長榮航26日交易量3.12萬張，27日半小時交易量已超過4.7萬張，兩檔個股成為盤今日盤面人氣所在。(工商時報 方明)

（3）盤中熱門焦點股：

1.同泰(3321)：車用轉機題材持發酵，跳空漲停開盤，惟短線衝過頭，漲幅收斂至約6%。

2.華航(2610)：年底及農曆春節的旅遊旺季，且國門解封，政府將大力對國外遊客招手，買盤追捧，一度強漲逾3%、叩關20元。

3.聯詠(3034)：明年AMOLED成主流，可望大啖陸系品牌高階機種，股價強攻329元波段新高。

4.光耀(3666)：買盤敲進，噴量觸漲停，攻上20元近3月高。

5.雄獅(2731)：發給員工億元激勵獎金並擴大徵才500人，股價隨觀光股上攻觸及漲停。

6.安勤(3479)：多條產品線擁成長動能，明年營運續強，今早大漲逾9%。

7.山富(2743)：受惠各國解封，海外旅遊逐步回溫，買盤推升一度漲停。

7.台積電(2330)：國安基金操盤手喊話「巴菲特不會在乎短線漲跌」，盤初續漲近1%、達462元，收復5日線。

8.高林(2906)：全年營運看佳+陸解封在即，盤初人氣爆衝，股價漲近3.5%，躍過月線。

9.力積電(6770)：元宇宙裝置顯示技術將有大突破，吸引投信持續加碼買超，盤初股價彈升近2%，拿回5日線。

10.中鋼(2002)：11月稅前淨損27.67億元，創今年來單月最大虧損，前11月稅前盈餘年減67％，盤初股價續跌，回測5日線。

11.大洋-KY(5907)：陸解封題材激勵，盤初量增價漲逾6%，飛過5日線，拉出一根紅棒。

12.智崴(5263)：各地解封消息不斷，看好明年至少有10座大型飛行劇院交貨，盤初股價彈升逾3%，領漲文創股。

13.橘子(6180)：遊戲陣容添新兵，獲「救世者之樹M」台港澳代理權，昨外資擴大買超130張，帶動盤初股價漲近2%，攻克月線。

14.華固(2548)：出售「華固樂富中心」全部房屋及車位，估處分利潤率20-25%，早盤攻高逼近90元。

15.大成(1210)：年貨採購為業績加溫，早盤貼近平盤，站穩短均之上。

16.南電(8046)：基本面力抗空頭，240元附近穩住未再破底，早盤走高近2%。

17.廣宇(2328)：電動車有錢景，月線撐住多方信心增，今早揚升2%，蓄勢挑戰上檔壓力區。

18.華新(1605)：集團股年底作帳行情啟動，早盤放量漲1.6%並收復短均。

19.中興電(1513)：儲能業務備受看好，獲投信連5日買超，早盤一度漲2.7%。

20.森崴能源(6806)：有望受惠政府淨零轉型策略，早盤漲近2.5%登年線。

21.長榮航(2618)：大搶旅遊商機，春節前客運業績續看俏，買盤追捧強漲逾3%進逼30元。

22.美食-KY(2723)：旗下85度C搶攻春節禮盒商機，年前業績看旺，股價創波段新高。

23.長榮(2603)：殷殷期盼海運景氣回，並持續在台投資，近期土洋法人對作，今早股價站回五日線。

24.敦泰(3545)：隨驅動IC族群強攻，上漲3.5%站回60元關卡。

25.創惟(6104)：低檔買盤重新進場，股價彈升4%重登90元。

26.元晶(6443)：矽晶片價格回落+搶裝潮助威，Q4營收、獲利看好，三大法人連3買，一度勁彈2%，登波段高。

27.中纖(1718)：多頭強力點火，連拉兩根長紅棒，力戰前高9.4元。

28.晶睿(3454)：買盤拉抬，一度放量勁揚近4%觸及月線，但上檔反壓出籠，盤中翻黑。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）估下季產業修正落底 穩懋轉機來勁

儘管智慧型手機等庫存調整持續，穩懋(3105)預期，明年第1季應該是產業修正的谷底，日系外資日前最新報告維持穩懋「持有」評等，穩懋今跌深反彈，早盤高點一度觸及142.5元，迄上午10：09的市價暫報141.5元，仍大漲4.43%，表現不錯。

穩懋預估，第4季合併營收將較上季下滑low-teens（11%到13%）百分比，單季毛利率預計約落在high-teens（16%到19%）至low-twenties（21%到23%）區間水準。

雖然明年第1季還是有淡季狀況，隨著修正趨勢慢慢步入尾聲，穩懋預期，明年第1季應該是修正的谷底，明年第2季開始有機會逐漸回到正常需求的循環（Cycle）。

在低軌道衛星及第三類化合物半導體部分，由於低軌道衛星最大客戶今年準備做改版動作，明年確定改版後，所需要的衛星更多，穩懋看好未來需求狀況，目前客戶對於先進製程技術，如：GaN-on-SiC、InP等第三類半導體材料的興趣及投入都高過以往，目前我們產品主要運用在基礎建設上，年成長都超過兩位數，只是佔營收比例還是個位數。

日系外資日前最新報告指出，穩懋重申第4季營運展望，並預期明年第1季將是產業修正谷底，我們也認為，此次調整是短期逆風，不影響其正面展望，不過我們認為，穩懋的獲利週期要到明年第3才會好轉，維持穩懋「持有」評等。（時報資訊 張漢綺）