利空出盡？中鋼後市漲跌 看外資臉色

中鋼（2002）26日公布自結11月稅前虧損27.67億元，較上月虧損擴大91%，每股稅前虧損約0.18 元，出現連續三個月虧損；中鋼26日外資持續買超4,403張，累計近八個交易日買超逾33萬張，今（27）日中鋼股價以平盤開出，似乎有利空出盡味道，外資動向將動見觀瞻。

中鋼表示，鋼鐵事業群銷售單價較去年同期增加，但銷售數量減少，致營業收入略減，且單位成本漲幅大於銷售單價漲幅，致營業利益及稅前淨利減少。中鋼累計前11月稅前盈餘262.32億元，年減66.6%，每股稅前盈餘1.66元。

雖然中鋼連續三個月出現虧損，但對鋼市景氣仍樂觀以對，展望明年，中鋼認為，世界鋼鐵協會先前預測明年用鋼需求在今年的基礎上再成長1%、約1,815萬噸，其中以印度、東南亞分別成長6.7%、6.0% 最為顯著，且待大陸解封後更可望進一步上修。

另一方面，受煉鋼原物料高成本支撐鋼價，近期歐美亞主要鋼廠持續擴大減產與提價，確立全球鋼市落底回升趨勢，全球鋼市U型反轉機率高，明年有望逐步回升。

中鋼26日外資買超4,403張、投信買超1,516張，融資連續五個交易日減少，近二日交易量大幅萎縮，技術面股價仍在5日線之上，若28.3元能守穩，多方仍有緩步上攻機會。

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