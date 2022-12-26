法人嗅到未來大商機 13檔減碳概念股有戲

氣候議題引發國際高度重視，總統蔡英文在2021年4月22日世界地球日宣示，2050淨零轉型是全世界也是台灣的目標，鑑於此國發會28日將公布「2050淨零排放路徑」12項關鍵戰略執行方案，26日台股的再生能源及儲能股交易熱絡，中興電、元晶、森崴能源等可望受惠。

國發會28日將公布「2050淨零排放路徑」，該計畫是由國發會、環保署、經濟部、科技部、交通部、內政部及農委會及金管會等跨部會整合，參考了國際能源總署（IEA）、美國、歐盟、韓國等淨零排放能源路徑進行規劃，預計分為兩階段。

「2050淨零排放路徑」的短期規劃，預計到2023年達成低碳，優先推動已成熟的風電和光電，並布局地熱與海洋能技術研發；增加天然氣以減少燃煤的使用。至於，長期規劃到2050年朝零碳發展，建置能源系統，如透過燃氣機組搭配碳捕捉再利用及封存，以及導入氫能發電等，最終布建超過60％發電占比的再生能源。

國發會的12項關鍵戰略，將揭示具體執行方案，預估至2030年將投入預算近9,000億元，可望帶動周邊產業兆元商機，相關風電∕光電、氫能、電力系統與儲能等業者將大幅受惠。近期法人積極布局「2050淨零排放路徑」的台股概念股有中興電、元晶、森崴能源、世紀鋼、華新、大亞、華城等，其中投信26日買超元晶達2,889張，為連三日買超，外資26日買超4,491張，也是連三日買超，提前卡位「2050淨零排放路徑」的題材。

台新投顧副總黃文清認為，迎接「2050淨零排放路徑」的官方長期推廣政策，三大法人近期也積極搶進布局，已嗅到未來龐大再生能源的商機。

第一金投顧董事長陳奕光認為，近期全球經濟籠罩在景氣衰退、電子業高庫存、利率攀高拉升營運成本等疑慮，市場更擔憂2023年庫存去化不順，基於此，政府此時推動的「2050淨零排放路徑」，宣示大力支持綠能、再生能源產業，替台股捎來正面樂觀的訊息。

延伸閱讀

等了十年還沒過 權證避險降稅恐胎死腹中

台股量能凍僵 電子集體失溫 當沖客湧現

台股急凍當沖熱 這類股搶帽客最愛周轉率暴增

外資大放假 15檔集團股作帳行情啟動

封關倒數法人縮手 16檔庫藏題材股氣盛