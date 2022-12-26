等了十年還沒過 權證避險降稅恐胎死腹中

台股交易吹寒風，原先寄望年底前完成三讀的權證避險降稅草案也遭冷凍，未排進立院本會期審議，不僅券商引頸期盼的年終歲末大禮落空，且在過往幾次送審過程中，最後闖關總是缺乏「臨門一腳」，更引發業者擔憂此次權證避險修法恐怕會「胎死腹中」。

「權證避險降稅」12月8日經政院拍板定案後，送立院進行審議，將調整券商基於履行報價責任規定及風險管理目的，賣出避險股票的證券交易稅率將由現行千分之3降為千分之1，但在立院一讀通過後即未再排審，年底完成三讀進度生變。

券商公會理事長陳俊宏表示，「權證避險降稅」法案為公會力促第一要務，財政部近年皆有排進立院審議，日前經政院拍板定案，是邁出關鍵一步。若立院本會期沒辦法完成三讀，期盼下個會期能夠列入優先法案中，在「金兔年」有機會實施上路，進一步健全權證交易制度，活絡市場量能。

不過，權證避險降稅修法時程一延再延，去年才因有部分租稅疑慮導致送審卡關，如今相關配套措施完備，且經政院通過審議，但卻未能趕在立院本會期完成三讀，使得證券業界普遍擔憂將再度「胎死腹中」，排擠權證商品走向邊緣化，違背多元金融商品發展的政策目標。

券商大老坦言，權證避險降稅修法提出前後已長達十年，上次相關草案送到立院後遭擱置，直至第九屆立委任期結束都未能通過，因此在本屆立委任期內再度送審，而2023年國際市場變數仍多，2024年又面臨總統、立委大選，對於權證避險降稅未來能否順利過關不敢太過樂觀，期盼能先過再說。

此外，統計今年前11月權證交易金額僅4,898.3億元，與去年全年6,811.5億元差距頗大，占大盤交易比重也已連續兩年不足1％。市場人士解讀，主因還是與權證避險降稅法案尚未通過實施，加上今年行情波動大，不僅投資人交易縮手，券商發行、造市也受到影響，在避險成本仍高的情況下，權證報價更是面臨挑戰。

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