劉博玄│景氣冷+電子弱 留意疫後復甦題材

市場觀察：

美國12月13日公佈11月消費者物價指數（CPI）年增7.1％，核心CPI年增6％，觀察核心CPI黏著性頑強，占比較高的房租、服務業薪資增長仍高居不下，造成Fed持續鷹派立場，澆熄市場對未來降息預期。

美國11月ISM製造業指數下降至49.0，續創2020年5月以來新低；新訂單指數為47.2，連三個月處在50榮枯線以下，反映製造業前景黯淡。11月美國零售銷售數據月增率下降-0.6％，顯示年終銷售力道疲弱。

近期歐洲央行持續升息外，亦宣布明年啟動縮表，而日本央行也將10年期公債殖利率上限提高至0.5％，引發日圓飆升，導致台股盤中急殺。全球貨幣政策持續緊縮將限縮市場流動性，對於股票評價產生壓抑；升息的滯後效果壓抑民眾消費，影響企業獲利，經濟衰退勢難避免。

盤勢分析：

經濟部11月外銷訂單金額為501.4億美元，年減23.4％，為2009年4月以來最大單月衰退幅度，12月表現也難樂觀，全年恐將陷入負成長。上周台股受美股拉回及日圓急升影響，單周跌幅達1.77％，主要反映經濟衰退及流動性緊縮之擔憂。

景氣冷颼颼，小米傳裁員5,000人、美光宣布明年將裁員10％並削減資本支出、國內自行車龍頭也傳出延票，顯示消費需求疲弱，企業庫存消化落底時間較預期更久。大盤自10月底反彈逾2,000點後，技術面已達初步滿足點，後續將回歸基本面檢視，個股前景佳者方有表現空間。

操作建議：

各產業對明年景氣多持保守看法，經營重點在存貨控管及財務體質調整，研判大盤將呈現弱勢震盪整理，靜待景氣落底。電子族群仍難脫離庫存調整干擾，表現疲弱，儘管如此，全球資料中心持續建置，明年將推出新平台，伺服器長期需求仍佳；而泛IP族群（含ASIC）本身較無存貨問題，亦受惠美中科技戰之轉單效益，仍看好中長線發展。



考量電子類股疲弱，部分資金轉向非電族群，可關注台灣內需題材。受惠低基期及疫後消費復甦，股價表現相對強勢，如餐飲、飯店、觀光類股均可留意。大陸解封後復甦概念股，如餐飲、美容、保健產品等，若大陸明年第一季疫情可控，預計復甦力道強勁。



另外，中國20大之後，經濟趨於維穩發展，對基建及房產將帶來基本支撐；國際基本金屬如鎳、鋁等庫存水位已極低，未來只要需求稍微回升，將帶動報價上漲，有利鋼鐵類股後市。貨櫃航運族群因股價基期及評價均低，且具高殖利率題材，投資人亦可留意。

（文／瀚亞投信台股投資總監劉博玄）

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