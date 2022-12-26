12月26日一分鐘強弱勢股

12月26日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

合世(1781)

10.00

經濟衰退風險，資金從電子股轉入生技醫療避險

南光(1752)

9.98

抗發炎用藥「命得生」注射劑已獲大陸一次性3年採購量

熱映(3373)

9.98

銷售耳溫槍、額溫槍，因大陸疫情即將達到高峰期，市場期待

南六(6504)

9.94

大陸解封，預期1個月後將達到高峰，口罩需求將大增

恆大(1325)

9.92

大陸解封，染疫人數激增，口罩需求成長，市場掀起聯想

康那香(1325)

9.91

國內疫情降溫，但大陸疫情攀高，大陸口罩需求急升

瑞利(1512)

9.90

汽車零組件廠，11月營收逾1億元，月增1.2倍，年增6成

強生(4747)

9.90

大陸新十條放寬防疫規定，搶藥題材持續發酵

申豐(6582)

8.33

為合成乳膠廠，市場預期大陸疫情拉警報，業績有望上揚

麗豐-KY(4137)

7.59

大陸解封，美容通路「克麗緹娜」業績將回溫，擺脫谷底

製表：王淑以

12月26日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

寶一(8222)

9.95

軍工題材退燒，寶一股價跌停，跌回月線支撐

台玻(1802)

9.86

11月營收37.65億元，年減14.42%，連9月年減

和成(1810)

9.39

受惠軍工題材，股價飆漲，惟漲多進入修正階段

昇益(5455)

9.26

營運疲弱，11月營收25萬元，年減98%，月減0.4%

達能(3686)

8.99

11月營收0.3億元，年增6.33%，股價漲，但漲多回檔

緯穎(6669)

7.18

因推特砍伺服器訂單，法人點名緯穎將受到影響

泰山(1218)

6.85

龍邦及泰山展開經營權鬥爭，泰山賣出全家金雞母，股價跌

先進光(3362)

6.80

大立光遞狀對玉晶光提告專利侵權，同族群齊步下跌

矽力*-KY(6415)

6.26

電源管理晶片庫存去化時程恐比原預期長，外資看壞

安鈦克(6276)

5.88

PC需求放緩、庫存水位高，下游仍保守看待市況

製表：王淑以

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組