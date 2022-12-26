尾牙場回來了！14檔概念股爆單嗨起來

主計總處日前公布，10月份內需服務業隨著國內商業活動恢復正常，住宿餐飲服務業員工受僱人數月增4,000人，連四個月正成長，累計增加1.8萬人，餐飲業營業額11月繳出760億元，創造歷年同期新高，顯見內需產業喜迎「報復性成長」逐漸走出疫情陰霾，加上進入尾牙旺季，接著又將迎來史上最長年假，相關概念股蠢蠢欲動。

時序進入年底，企業紛紛恢復舉辦實體尾牙，台股的餐飲、飯店、3C零售業等尾牙概念股也大啖解封財，包括美食-KY（2723）、亞洲藏壽司（2754）、安心（1259）、王品（2727）、雲品（2748）、全國電（6281）、國賓（2704）、漢來美食（1268）、瓦城（2729）、豆府（2752）、乾杯（1269）、晶華（2707）、寒舍（2739）、寬魚國際（6101）等喜迎好年冬。

餐飲業、食品業一路旺到明年

飯店龍頭晶華周末假日宴會廳訂單已經滿到明年初，館內接到的尾牙、春酒目標達成率100％，進帳約4,000萬元，館外、大型外燴也近全滿，其中最大一場達1,100桌。雲品尾牙場與春酒也已滿單，第四季起到明年第一季的周三至周日宴會廳與多功能會議室一位難求，與去年同期相比，成長有四倍之譜。

台新投顧副總黃文清認為，今（2022）年第二季是台灣餐食業者最後一次探底，第三季當疫情趨緩，聚餐活動恢復，單季營運已強勁反彈，近期政府有望解除口罩令，國內的餐飲業、食品業的營運從第三季一路旺到隔年的農曆春節之前。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）