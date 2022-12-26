冷！量能僅1,121億 生技扛大旗 14檔起風

台股今天日收盤報14285.13點，漲13.50點，漲幅0.09％，成交量縮至1,121.15億。隨著外資休長假效應下，電子股成交值急速萎縮跌破四成，盤勢大多在平盤震盪，指標股台積電價穩量縮，全日成交量不到9千張，大盤改由內資掌控，台股成交量能急凍，不到1,200億元。

生技股躍居盤面焦點，健喬股價強勢，盤中一度衝上55.8元，創下逾八年來新高，終場漲1.4元漲幅2.71％。同族群的浩鼎更直接亮燈漲停價78.1元，其餘像台耀、美時智擎、南光全數上漲表態，而台灣也傳出普拿疼等乙醯胺酚成分藥品出現缺貨狀況，本土大藥廠永信、生達、杏輝亮紅燈，「搶藥概念股」成為今日盤面焦點。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計中化、杏輝、浩鼎、共14檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，玻璃及生技類股波動最大，分別上漲2.03％及1.89％，運輸類股表現疲軟，下跌2.23％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔8％以上漲幅，其中7檔觸及漲停為中化（1701）、生達（1720）、中化生（1762）、永信（3705）、杏輝（1734）、同泰（3321）、隴華（2424），其餘依序為正峰（1538）、美德醫療-DR（9103）、樂事綠能（1529）。

今日上市有10檔股票3.42％以上跌幅，依序為中航（2612）、淘帝-KY（2929）、寶齡（1760）、高力（8996）、晟銘電（3013）、萬海（2615）、智原（3035）、創意（3443）、怡華（1456）、陽明（2609），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為陽明（2609）、南光（1752）、寶齡（1760）、萬海（2615）、元晶（6443）、華新（1605）、長榮航（2618）、華航（2610）、嘉裕（1417）、中鴻（2014）。

上櫃有10檔7.7％以上漲幅，其中7檔觸及漲停為浩鼎（4174）、順藥（6535）、強生（4747）、福裕（4513）、立康（6242）、久裕（4173）、達邦蛋白（6578），其他依序為致振（3466）、天揚（5345）、晟德（4123）。

今日上櫃有10檔股票有4％以上跌幅，1檔觸及跌停為世紀（5314），其他依序為中茂（5205）、91APP*-KY（6741）、耕興（6146）、保勝光學（6517）、陸海（5603）、金麗科（3228）、紘康（6457）、正德（2641）、雅茗-KY（2726）。

上櫃成交量前10名個股依序為健喬（4114）、松瑞藥（4167）、永日（4102）、健亞（4130）、智擎（4162）、精剛（1584）、安勤（3479）、優盛（4121）、合一（4743）、正德（2641）。

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