12/26上市、櫃企業營運快報

今(12/26)日上市、櫃企業營運快報如下:

1.伺服器/資料庫中心升級潮啟動,且車用新產品將於明年第1季開始量產,銅箔基板(CCL)廠聯茂(6213)預期,明年第1季營運將是全年谷底,第2季起逐步回升,下半年營運可望重回成長軌道。

2.櫃檯買賣中心第10屆第19次董事、監察人聯席會議通過南俊國際(6584)及綠茵(6846)股票上櫃申請案。

3.Intel伺服器(Server)平台Eagle Stream新產品開始進入量產,為健鼎(3044)明年營運帶來支撐,雖然終端需求疲弱,且逢農曆年長假,健鼎保守看待第1季營運,但健鼎預估,第1季將是全年營運谷底,公司將力拚明年營運維持今年水準。

4.台積電赴美投資設廠受到各界關注,電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮說,「台灣存在的價值就是對全世界做服務」,台積電海外設廠是把台灣的國力延伸到國際上,服務全球就是台灣的價值所在。

5.近一周來雖然國際廢鋼原料行情持續攀升,但因漲幅不大,且考量國內廢鋼和鋼筋已連四周調漲,為緩和市場氣氛,豐興(2015)26日開出的本周內銷盤價決定,包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品,全面維持平盤。

豐興調整後的本周盤價,為廢鋼每公噸收購牌價維持11,200元,鋼筋每公噸牌價維持20,300元,型鋼每公噸牌價維持26,300元。

6.卡麥隆(James Cameron)執導的科幻續作《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)自16日首映以來,全球票房已累計達8.55億美元,目前為今年來全球票房第五大賣座電影。

但在北美周末票房上映的第二周,卻較首周大減58%至約5,600萬美元,因此其全球票房能逼近9億美元,主要靠國際電影市場來支撐。

7.台灣經濟研究院發布11月景氣動向調查結果,製造業營業氣候測驗點84.79點、月增0.87點,終結連續十個月下滑,服務業為91.21點、月增0.31點,也在連三個月下滑後轉上揚,但營建業85.60點、月減0.24點,已連四個月走跌。

8.台塑(1301)積極推動ESG(環境保護、社會責任、公司治理),不僅針對「綠色採購」建立完整管理及審查制度,更鼓勵各單位優先選購具認證綠色材料,以實際行動為地球減碳,總計台塑企業2022年綠色採購金額達7.6億元。

9.基富通「退休準備平台」上架新商品!金管會指出,該平台中的「保障型保險商品平台」,將於今年12月30日上架「微型保險」,提供有投保微型保險需求的經濟弱勢或特定身份民眾更多的投保管道。

10.2021年台灣國內家犬的飼養數量推估已高達123.5萬隻,看準毛小孩市場,統一(1216)和統一超7-11合作推出寵物春節禮盒,盼能搶攻毛小孩吃好料、過好年的商機。

據統計數據顯示,去年台灣寵物市場規模約581億元,預估今年可望突破600億元,逼近台灣烘焙業或國內包裝茶市場1年產值,寵物市場規模還在成長中,寵物市場也成為兵家必爭的新戰場。

11.2022年封關倒數計時,據Cmoney統計,過去十年台股在封關最後一周全數收漲,漲幅介於0.16~3.27%、十年平均為1.42%,若今年股價有機會再複製歷年封關周上漲行情,後續還有元月行情、紅包行情值得期待,封關前可把握卡位元月台股ETF除息進場時機。