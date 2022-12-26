封關倒數!台積平盤 航運疲軟 台股早盤小漲

美股23日震盪收高，道瓊指數上揚176.44點，台股今（26）日早盤小漲逾10點約在14,285點附近震盪。

台積電、聯電早盤股價在455元、41.95元附近平盤震盪，貨櫃三雄表現弱勢，早盤跌幅逼近1％。

法人指出，進入今年最後一周，投資人可留意集團、法人年底作帳及中國疫情外，美股表現仍是影響台股關鍵。

美股道瓊上漲176.44點或0.53％，收33,203.93點。NASDAQ上漲21.74點或0.21％，收10,497.86點。S&P500上漲22.43點或0.59％，收3,844.82點。費城半導體上漲2.16點或0.09％，收2,535.49點。

（中時新聞網 邱怡萱）

台積開低電子不振 金融撐住平盤

美股上周五（23日）小漲作收，但台積電ADR跌0.52％。台積電（2330）今日開盤小跌1元，台股大致開平後由傳產的生技及金融類股指數上揚撐盤。目前台股持續在平盤以上的14,280點之五日均線附近狹幅盤整，電子股持續弱勢，壓抑盤勢。航運股亦開低，好在台積電隨後走穩翻紅，使得指數維持小漲約十點。

美國公布個人消費支出（PCE）指數5.5％，比市場預期的5.6％下降，各界推測Fed升息已產生效果，加上消費者對未來1年的通膨預期降溫，以4.4％創下近一年半新低，美股四大指數開低走高，漲幅介於0.09％至0.59％。

美股於聖誕節前市場交投清淡，石油股領漲，上周五（23日）美股成功翻紅作收，道瓊漲176點，但台積電ADR等3檔半導體股全跌。市場對經濟衰退的擔憂尚未消退，上周美股弱勢整理，那指周跌幅達2％，標普500周跌幅為0.2％，兩指數周線連三黑。道瓊周漲0.9％，表現相對有撐。

台股上周五（23日）下跌171.31點（跌幅1.19％），收在14,271.63點，失守14,300關卡及半年線。成交金額急凍至約1,504億元。

國票投顧表示，目前台股浮現2點跡象，波段跌勢應已告一段落，有機會迎來震盪反彈的行情。第一，下跌量縮，且拉出下影線，可見14,200點之下頗具支撐，第二，KD指標黃金交叉，只要趨勢不變，通常會以多方占優勢，集中市場上周四+1.47％，而上周五-1.19％，上漲幅度大，下跌幅度小，即符合此特徵，依據上述2點看法，預期台股震盪過後，短線會有一波反彈，只是，在日MACD翻揚之前，多方力道不易延續。

凱基投顧分析，目前盤勢陷入在上周二長黑K棒範圍（14,451~14,157點）內震檔整理，後市若能往上突破14,451點，將形成轉折向上攻擊態勢，上檔就有機會突破月線並回補12月16日所留下的空方缺口（14,649~14,568），反之若往下跌破14,157點，短線將進一步轉弱，屆時下檔恐將回測萬四點以及季線。

（時報資訊 沈培華 ）

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