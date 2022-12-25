七大投顧：台股兔年 Nike式勾型向上

升息、通膨、戰爭陰霾逐漸消去，經濟衰退憂慮取而代之，展望2023年金兔年，包括中信、群益、第一金、台新、永豐金、兆豐及統一等七大投顧預測，台股將先蹲後跳，迎來走勢Nike式「勾型」復甦，指數在11,000點～18,000點游走。

法人指出，台股明年將面臨大陸解封、美國利率政策、消費者物價指數（CPI）及中美貿易對峙四大變數，若大陸解封帶動市場需求回暖，有利電子業庫存去化；此外，距離台灣第十六任總統大選僅剩下一年時間，因選前作業提前啟跑，政治牛肉也將陸續端上檯面。

根據七大投顧針對明年股市預測，多家公司多認為第一季至第二季將出現全年最低點，指數可能下探11,000～12,000點，隨利空逐步淡化，第四季可望邁入全年最高點。多數法人認為，電子業中AI、伺服器、電動車及低軌衛星是首選，傳產亦看好原物料、軍工、服飾及製鞋等剛性需求概念股。

第一金投顧董事長陳奕光指出，明年行情將出現Nike式的勾型反彈走勢，開低走高，選股建議跟著法人走，挑選題材及籌碼兼具的個股，看好政策、車用、解封、網通、高殖利率五大題材，稱之為PARTY股，有望在2023年第一季續開趴。

PARTY股包括政策（Policy）支持儲能及綠能產業，概念股如中興電、華城、永冠-KY、世紀鋼，車用（Automobile）如華新、新盛力、胡連，解封概念如美食-KY、雄獅、晶碩，網通及伺服器（Telecom／Server）如奇鋐、緯創、金居，以及高殖利率（Yield）如長榮、陽明、元大金。

台新投顧看好AI、精準醫療及軍工產業的發展，台新投顧副總黃文清也表示，隨大陸防疫鬆綁，明年有望見到終端需求回溫，帶動水泥產業脫離谷底，可留意。中國二十大後，持續推行各基建項目，有利鋼品需求回升，盤價拉升改善鋼鐵廠獲利。2023年服飾產業，高階品牌展望較為樂觀，日系品牌對後市樂觀，台廠成衣代工廠體質佳且議價能力高，全年仍有望維持成長。

中信投顧總經理陳豊丰看好明年台股走勢，並認為，台股年初將先上攻、第二季有可能修正拉回，下半年則有望因庫存回補、Fed升息止步再上攻，行情可望像兔子「跳跳跳」，看好台股2023、2024年目標再拚「萬八」，AI概念股將是股市首選。

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