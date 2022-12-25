台股本周2022年封關，受惠作帳行情及紅包行情同步啟動，投資專家普遍對封關周收紅看法一致。法人指出，上市櫃今年獲利上看4.2兆元，挑戰史上次高紀錄，加上壽險及外資買盤將陸續歸隊，本周力拚14,600點～14,800點封關，為今年封關周行情畫下完美句點。

Fed強勢升息衝擊全球股市，台股今年大跌3,947點，僅次於1990年重挫5,094點，略高於2008年及2000年3,915點及3,709點。就市值來看，台股今年蒸發13.02兆元，創新高，也遠高於2008年金融海嘯的10.91兆元。

大陸解封將推動終端需求回溫，外資及壽險可望逐步歸隊。法人認為，壽險公司淨值偏低的風暴已過，將啟動OCI（其他綜合損益）持股的回補行情，對高殖利率股有正面助益。

第一金投顧董事長陳奕光分析，本周為封關周，預期外資淡出賣壓趨緩，隨著大陸解封一步到位帶動醫材、醫藥商機，近期全球寒流天候碰撞事故帶動汽車零組件訂單商機，另明年全球歐美主要國家GDP成長下修，台灣GDP增幅仍超過2.5％具基本面優勢。指數可望守穩下方14,157點低檔，先看封閉12月中旬跳空缺口上緣14,649點，有機會再挑戰14,800點；隨明年元月資金行情，1月17日（金虎年封關）前挑戰12月初高檔15,152點、及1月30日（新春紅盤）後挑戰年線15,642點。

統一投顧董事長黎方國表示，上周台股受到美股影響偏弱行情，日本央行意外調高殖利率曲線控制上限影響亞股大幅波動，且有中國解封後疫情快速攀升新變數，指數收低14,271.63點、周跌256.92點。觀察大盤月線下彎、季線走平，在外資聖誕節長假淡出台股，集團、投信及中實戶等內資主導盤勢力道增強，近十五年封關上漲機率達85％，研判本周指數將在半年線14,315點上下200點區間震盪。

黎方國指出，指數空間有限，留意集團及投信作帳股，另貨櫃三雄近期股價抗跌，主要有明年配息的高殖利率題材支撐，逢拉回也可承接。

陳奕光認為現階段留意五類股：1.高殖利率（貨櫃及散裝航運股）。2.高本益比（面板、記憶體、原物料股）。3.高疫情商機（生技醫材及醫藥股）。4.高成長（電動車股）。5.高政策支出商機（綠能股），其中面板、記憶體、原物料等景氣循環股，通常買在高本益比時的勝率較高。

延伸閱讀

七大投顧：台股兔年 Nike式勾型向上

16檔非電族群靚 2族群法人押寶谷底反彈

12檔先鋒逆勢大漲法人敲 拚完美封關

急單效應 生技股紅包行情燒 2大類最受惠

櫃買封關周 四新兵報到