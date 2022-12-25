貨櫃三雄技術面轉強 運價反轉還欠1東風

航運股上周五（23日）漲多拉回，加上上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連27周下跌，跌幅從上周1.3％擴大至1.44％，在「運價」對「供需」連動密切，「供需」又與「通膨」有關之下，基本面偏保守，海運市況回溫、運價反轉仍要看歐美何時完成庫存去化。

航運股上周表現搶眼，貨櫃一哥長榮（2603）單周上漲2.13％，近一個月反彈9.12％，陽明（2609）單周漲3.06％，近月勁揚9.12％，萬海單周強漲9.39％，單月更狂飆21.24％，貨櫃三雄在消息面與技術面轉佳，短線仍會是盤面焦點。

展望航運後市，長榮總經理謝惠全以「寒風習習落葉飛、殷殷期盼景氣回」回應；他指出，中國大陸解封帶動貨量回升，美國線整體裝載率逾9成，農曆春節前有運費調整計畫，至於漲價是否能要看市場供需，整體不用太悲觀。

本土投顧也認為，隨著中國大陸清零防疫鬆綁，市場預期終端消費需求可望復甦，帶動大宗商品需求，加上農曆年前海運市場傳統小旺季效應，貨櫃航運族群已打底一段時間，短線有表現機會；不管是國際航商或國內貨櫃三雄都從供給面著手，採取減班來維持運價，就目前而言，運價已有止跌的條件。

（旺得富理財網 黃順德）

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