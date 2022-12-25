單周前10大買賣超個股 9檔投信丟外資撿

美國聯準會（Fed）表態明年不會降息，市場憂心經濟衰退疑慮升溫，加上日銀（日本央行）刷存「債」感放鷹，美股四大指數紛紛回測低點，台股跟著拉回跌破半年線，險些退守國安基金防線13,928點。法人指出，隨著外資放長假，內資認養股將為盤面短多焦點，惟年底作帳行情即將結束，內外資對作個股慎入，以免成為「最後一隻老鼠」。

台股周線已連三黑、上周跌256點，累績12月跌幅已達607點，恐打破歷年12月漲率高的歷史經驗，惟上周五（23）日指數殺低後，市場逢低買盤力道不弱，成交量1,504.448億元，呈現價跌量縮態勢；進入今年最後一周交易日，外資可能偏向被動追蹤跟單買賣，內資則將接手成為主要推升力量。

外資單周買超前10大上市個股依序為中鋼（2002）272,020張、台泥（1101）159,960張、陽明（2609）92,866張、亞泥（1102）77,074張、光寶科（2301）60,100張、友達（2409）58,374張、中鴻（2014）57,766張、仁寶（2324）52,879張、廣達（2382）47,595張等。

投信單周賣超前10大上市個股依序為中鋼（2002）201,187張、台泥（1101）152,534張、陽明（2609）83,895張、亞泥（1102）77,958張、友達（2409）77,698張、中鴻（2014）70,134張、光寶科（2301）69,903張、聯電（2303）58,460張、廣達（2382）58,161張、英業達（2356）47,165張等。此外，外資單周大買的仁寶也遭投信「結帳」40,280張，位居賣超張數第12大個股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）