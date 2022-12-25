台股封關周拚重返月線 聚焦兩大因素

上周美股續跌及外資賣超效應，衝擊台股指數震盪走弱跌破半年線及周K線連三黑。本周封關周拚盤勢反彈以及站回月線上，聚焦權值股與集團及內資作帳等，前者主要看台積電等半導體股及貨櫃三雄走勢，後者留意集團股及特定中小型股表現。

上周法人合計賣超453.77億元，主要是外資周賣超314.20億元，自營商周賣超也有166.98億元，投信周買超27.37億元。其中23日聖誕假期前因美股續跌，外資單日仍賣超132.43億元，自營商賣超21.48億元，投信單日則買超28.06億元。上周外資在期貨市場則是增持多單，23日外資台指期未平倉部位1萬3,427口，較前周增持多單6,670口。

時序本周為年底最後一周，觀察23日大盤指數位階僅高於季線13,888點，略低於半年線14,315點與5日線14,310點，低於月線14,620點349點，與年線15,642點差距達1,371點；慣例年底外資聖誕節長假及交易清淡，除非有意外的重大國際利空變數干擾，美股及外資操作對台股影響性小，本周台股有機會擺脫連三周弱勢呈現反彈漲升行情，站回半年線及上看月線。

台積電為首半導體股及貨櫃三雄走勢，牽動大盤指數波動，23日上市半導體及航運類股各為305.84點、170點，半導體類股指數位階也僅高於季線，航運類股指數位階相對較高，低於長期均線的半年線及年線，但高於短中期均線的季線、月線及日線。23日台積電股價收455元、周跌幅3.39％，外資周賣超量仍有2.13萬張；另上周貨櫃三雄股價逆勢上揚，展現抗跌行情。

集團及投信等作帳是本周另一個觀察重點，其中台塑、遠東、華新、國巨等集團旗下相關股；另上周投信前十大買超上市股有：中信金、元大金、永豐金、台玻、旺宏、遠東新、大成鋼、日月光投控、慧洋-KY、裕民等，同期間投信前十大買超上櫃股有：世界、榮剛、大江、健喬、朋程、鈊象、立端、聯合、91APP*-KY、博智等。