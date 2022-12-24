歲末年終倒數計時，台股大盤歷經11月的強勢反彈後，12月的月線收黑機率較高，市場寄望2023年元月紅包行情接棒轉運。法人認為，新年、農曆雙封關日期接近，且休假天數長，短線量能不易放大，加上內需旺季題材已提前反映、電子股上半年展望保守，為牽動台股表現的三大變數。

台股12月以來下跌607點，周線連三黑，在年底觀望氣氛下，雖月線較難見到翻紅表現，但季線可望扭轉今年連三季下跌走勢，醞釀止跌反彈契機，元月紅包行情備受矚目。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕認為，市場量縮觀望氣氛轉濃，美股回檔，導致資金撤出，半導體與電子股皆遭調節，且隨著外資放假，國曆、農曆年「雙封關」之間僅11個交易日，預料將壓抑台股成交量能，紅包行情以個股表現機會較大。

此外，新年度1月份的工作天數少，將影響出口產業營收表現，相對受惠的內需型產業「旺季效應」提前上演，旅遊觀光、飯店餐飲族群股價搶先反應，後續走升力道有待進一步觀察。

就景氣面而言，科技股近期呈現輪動修正態勢，電子股買氣降溫，預告今年第四季至明年首季獲利表現，將不如預期。其中，指標股台積電法說1月12日召開，開啟電子股財報法說，但因春節休市在即，上市櫃公司財報公布及法說會，遞延至2月上旬，對上半年展望偏向保守看待，對指數的影響，估計在開紅盤後可望鈍化。

資深證券分析師連乾文表示，受美科技股表現不振影響，預料年前紅包行情重心，不會落在電子相關類股，尤其在內資控盤情況下，生技族群多頭火苗有機會越燒越旺，另外，鋼鐵、儲能等趨勢樂觀個股，也有表現空間。

法人分析，今年春節休市早，封關時間長，預估紅包行情將快速反應，建議操作上可望中長期拉回布局，可關注類股包括半導體先進製程與HPC商機，電動車充電樁代工、國際大廠擴充伺服器、低軌衛星等，有望持續吸納盤面資金。

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