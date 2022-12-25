11月全球股市經歷報復性反彈後，12月漲勢熄火，台股也陷入劇烈震盪，指數直逼國安基金宣布的護盤位階，八大公股行庫全力護守台股萬四整數關卡，護盤個股包括台積電、群創、元大金、中信金等跌深或具有題材的個股，有機會在封關前繳出好表現，讓投資人過好年。

暫代財政部長的國安基金操盤手阮清華表示，近期全球股市波動劇烈，接近農曆春節長假，國安基金會陪大家過年，此話一出，投資人吃下定心丸，也留意政府基金年關前的布局動向。

據市場專家觀察，八大公股行庫確實投入龐大資金，護盤台股。統計12月以來，八大公股行庫買超台股金額達257億元，就是要護住國安基金防線、13,950點，約萬四大關整數大關。

統計12月以來，政府重點護盤的個股，包括元大金、中信金、群創、興富發、國泰金、台積電、聯電、華航、兆豐金、華通、南亞、玉山金、宏碁、聯強、華邦電、富邦金、微星等17檔；產業分布以大型金控、晶圓代工雙雄，受惠解封題材的華航及跌深的電子股為主。

台、美同步升息後，銀行業利差持續擴大，獲利相對穩健，統一投顧董事長黎方國建議投資人，以配息穩健金融股為優先首選，如中信金及可穩定配息的富邦金。

康和證券投資總監廖繼弘表示，因升息、美債殖利率居高不下，壓縮了高本益比的科技股走勢，少了作夢的題材，美股的明星股如特斯拉，往日風光不再，拖累那斯達克指數直逼5年線，所幸道瓊指數、費城半導體指數守住季線，多頭仍奮力一搏。

永豐投顧總經理李學詩認為，美國科技業面臨強勁挑戰，如Meta、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）、谷歌（Google）營運走到成長的盡頭。台股仍在整理格局，等待機會，展望不悲觀，下檔有整數關卡與季線支撐，逢低可布局，指數區間看14,000～14,500點。

廖繼弘表示，國安基金陪投資人過年，預料指數將有撐，不過因台股農曆春節休市時間頗長，台股最後交易日為1月17日，直到1月30日開紅盤，考量長達12天假期，近期買盤將會再縮水，中期看好的個股，建議採買黑不買紅的策略投資。

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